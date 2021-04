Muss Schönwölkauer Bürgermeister wegen Baustreit Brinnis ums Amt fürchten?

Wölkau/Brinnis

Hat der Baustreit im Schönwölkauer Ortsteil Brinnis bald weitreichende Folgen? Da ihm im Zuge des ganzen Verfahrens immer wieder Vorwürfe gemacht wurden und werden, überraschte ein sichtlich angespannter Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU) im jüngsten Gemeinderat mit der Aussage, er rechne damit, dass ihn der Landrat ohnehin bald „absägen“ würde.

Knackpunkt B-Plan

Der Knackpunkt ist aktuell die seit dem vergangenen Sommer immer wieder aufflammende Diskussion um die Änderung des bestehenden Bebauungsplans „Wohnanlage Brinnis Ost“ am Rande des Schönwölkauer Ortsteils. Anwohner wollen keine Stadtvillen, sondern entsprechende Begrenzungen der Bauweisen. Das ist in Sitzungen des Ortschafts- und des Gemeinderates wiederholt diskutiert worden. Im jüngsten Gemeinderat sah sich Bürgermeister Volker Tiefensee nun aber wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, er habe Fehler in den entsprechenden Protokollen gemacht. Dort nämlich war entgegen der vorhergehenden Beratungen und des Beschlusses, wonach Satteldächer zu bauen sind, das nicht gewollte Walmdach vermerkt. Das sei so seine Erinnerung gewesen, so Tiefensee. Das Gemeinderatsgremium und Brinniser Bürgerinnen und Bürger widersprachen – teils heftig. Volker Tiefensee räumte den Fehler schließlich ein, es sei ein Versehen gewesen, und sicherte die Änderungen zu. Im Rahmen dieser teils aufgebrachten Diskussion fiel dann die Aussage, er rechne mit „Absägen“.

Beschwerden im Landratsamt

Die Nerven liegen blank. Hintergrund dabei ist, dass im Zuge des ganzen B-Plan-Verfahrens Beschwerden bei der Rechtsaufsicht gegen ihn vorliegen sollen. Das Kommunalamt des Landkreises Nordsachsen bestätigt auf LVZ-Anfrage, dass gegenwärtig zwei Dienstaufsichtsbeschwerden gegen den Bürgermeister der Gemeinde Schönwölkau bei der Kommunalaufsicht anhängig sind. „Aufgrund des gegenwärtig laufenden Anhörungsverfahrens können hierzu keine weiteren Angaben erfolgen“, heißt es dazu weiter von einem Sprecher aus dem Landratsamt.

Dass der Landrat den Schönwökauer Bürgermeister „absägt“, steht derzeit aber überhaupt nicht zur Debatte. Einfach so abgesetzt werden kann ein Bürgermeister auch gar nicht. Natürlich auch nicht wegen solchen Fehlern, Schusseligkeiten oder Versäumnissen, wie sie Tiefensee nicht nur in der Brinniser Angelegenheit immer wieder mal einräumen musste.

Verfahren unwahrscheinlich

Rechtlich stellt es sich so dar: Laut Sächsischer Gemeindeordnung kann ein Bürgermeister „von den Bürgern der Gemeinde vorzeitig abgewählt werden. Er ist abgewählt, wenn sich für die Abwahl eine Mehrheit der gültigen Stimmen ergibt, sofern diese Mehrheit mindestens 50 Prozent der Bürger beträgt.“ Für die Durchführung einer solchen Abwahl gelten die Bestimmungen zur Durchführung von Bürgerentscheiden. Zur Einleitung des Abwahlverfahrens bedarf es eines Bürgerbegehrens. Das Bürgerbegehren müsste in einer Kommune von der Größe Schönwölkaus von mindestens einem Drittel der Bürger der Gemeinde unterzeichnet sein. Das Abwahlverfahren könnte aber auch durch einen von mindestens drei Viertel der Stimmen aller Gemeinderäte zu fassenden Beschluss eingeleitet werden.

Dass so etwas passiert, ist absolut unwahrscheinlich in Schönwölkau. Bürgermeister sind auch nur Menschen und der Mensch Volker Tiefensee ist bei vielen sehr beliebt. Er hat im vergangenen Jahr nicht grundlos sein 30-jähriges Dienstjubiläum als Bürgermeister feiern können. Sicher: Der 64-Jährige polarisiert. Es gibt in seiner Gemeinde natürlich auch Bürgerinnen und Bürger, die ihn von Grund auf ablehnen. Viele aber schätzen den Badrinaer mit all seinen und auch wegen seiner Eigenheiten. Er gilt als nahbar, uneitel, bodenständig und als ein Volksvertreter, der sich mit Leib und Seele einsetzt, er spendet zum Beispiel regelmäßig große Summen zugunsten der Kinder in Schönwölkau. Auch die Menschen, die die Beschwerden gegen Tiefensee eingereicht haben, betonen immer wieder, dass ihnen letztlich der Gemeindefrieden wichtig ist.

