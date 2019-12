Delitzsch

Eine mutmaßliche Fahrraddiebin wurde nun von der Polizei in Delitzsch gestellt. Die 30-Jährige war am Dienstagabend, gegen 17.40 Uhr, einer Streife auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Raiffeisenstraße aufgefallen. Wie die Polizei berichtete, war die Frau den Beamten bereits wegen zahlreicher Diebstahlsdelikte, unter anderem Fahrraddiebstahl, bekannt und wies ein auffälliges Verhalten auf. Als sie die Polizisten erblickt hatte, habe sie sichtlich nervös gewirkt. Sie sei dann auf einem Fahrrad davongefahren.

Fahrrad nur geborgt?

Die Beamten folgen jedoch der Frau und hielten sie an. Woher sie das Fahrrad hatte, verriet sie nicht, sie hätte es sich „geborgt“ und der Eigentümer „wüsste Bescheid“, habe sie den Beamten erklärt. All dies sei aber nicht glaubhaft gewesen, so die Polizei. Die Beamten hegten den Verdacht, dass die 30-Jährige das Fahrrad entwendet hatte – sie behielten es ein und fertigten eine Anzeige gegen die mutmaßliche Diebin.

Von lvz