Viele Bäume rund ums Krostitzer Kurt-Fuchs-Stadion sind gefällt. Die Anlage ist zumindest in dieser Hinsicht auf Sanierung und Umbau vorbereitet. Aber vorerst läuft die Arbeit jetzt hinter den Kulissen.

Die Pläne müssen nun noch in Hinsicht auf Fördertauglichkeit und bautechnisch geprüft werden. „Es gibt bei den verschiedenen Behörden Prüfzeiten zwischen vier Monaten und einem halben Jahr“, dämpft Bürgermeister Oliver Kläring (CDU) die Hoffnungen, dass es schnell zum Baustart kommen könnte. Teils bauen die verschiedenen Prüfungen aufeinander auf. So sei schwer zu sagen, wann die Gemeinde erst einmal mit den Ausschreibungen für Bauleistungen starten kann, wann somit der Umbau beginnen könnte. Eine Fertigstellung sei deshalb eher Mitte oder Ende des kommenden Jahres vorstellbar.

Die Vorbereitungen brauchten nun mal ihre Zeit. „Wir sind ja quasi schon auf der Zielgeraden und wollen uns da nicht verstolpern. Die Vorgänge sollen transparent ablaufen“, stellt Kläring fest. „Aber wenn so ein Bau erst einmal praktisch losgeht, dann läuft es in der Regel schnell.“ Die verschiedenen Stadion-Nutzer seien auch auf diesen Ablauf eingestellt. Der Platz wird also in den kommenden Monaten weiter bespielbar sein. Die Fällarbeiten mussten noch vor der Schutzzeit passieren. Dabei wurden vor allem die instabilen Hybridpappeln, aber auch ein Teil der Sträucher ringsherum beseitigt.

Einige Späne-Haufen sind noch an der sanierungsbedürftigen Laufbahn zu entdecken. Quelle: Heike Liesaus

Baufortschritte machen jetzt bereits andere Projekte in der Gemeinde Krostitz: Das neue Drei-Feuerwehren-Gerätehaus für Hohenossig, Kletzen, Zschölkau wächst. Dort kommen inzwischen Rohbaufertigstellung und Richtfest in Sicht. Aufträge für den Bau des neue Bürgerhauses in Priester sind ebenfalls bereits vergeben. Dieses Projekt startet noch im Frühjahr.

