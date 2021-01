Nach Feuerwehreinsatz in Delitzsch – Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Delitzsch

Wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt die Polizei nach einem Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus in Delitzsch. Die Bewohner hatten die Wohnung verlassen – den Backofen aber angelassen.

Feuermelder schlägt Alarm

Am frühen Sonntagabend wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in die Holzstraße gerufen. Wie die Polizei berichtete, hatten Hausbewohner aufgrund eines akustischen Feuermelders in einer Wohnung zunächst den Hausmeister informiert. Dieser hatte an der Wohnungstür geklingelt und als niemand öffnete und er Rauch feststellte, einen Notruf abgesetzt. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Delitzsch und Schenkenberg waren dann im Einsatz und verschafften sich Zugang zur Wohnung. Die Ursache der Rauchentwicklung wurde in der Küche festgestellt. Dort war ein Backofen in Betrieb, in dem sich ein völlig verbranntes Brot befand.

Niemand verletzt

In Brand geraten war nichts, auch verletzt wurde niemand. Jedoch sei nicht auszuschließen gewesen, dass sich ein offenes Feuer hätte entwickeln können, so die Polizei. Wenig später erschien der Wohnungsinhaber. Er hatte die Wohnung mit seiner Familie verlassen und den Herd nicht ausgeschalten, da das Brot noch nicht durchgebacken war.

