Wiedemar

Sonst werden hier Toastbrot und -brötchen am laufenden Band gebacken. Jetzt wurde mit dem Familientag Jubiläum gefeiert. Harry Brot in Wiedemar besteht 25 und 1 Jahr. Somit sollte schon 2018 gefeiert werden. Aber vor einem Jahr hieß es am 15. Juni: „ Großeinsatz am Freitagmorgen: Auf dem Gelände des Backwarenherstellers Harry-Brot ist es zu einem Brand gekommen.“ Drehleitern und Löschfahrzeuge der Feuerwehren rückten ins Wiedemarer Gewerbegebiet aus. Eine große schwarze Qualmwolke stand über dem Produktionsstandort nahe der Autobahn 9. Später wurde ein technischer Defekt als Brandursache festgestellt.

Produktionslinie neu aufgebaut

Inzwischen ist auf dem Gelände nichts mehr von einem Brand zu sehen. Am Sonnabend hatte sich der Hof in eine Festzone verwandelt. „Die Angehörigen sollen verstehen, warum unsere Mitarbeiter so viele Stunden im Werk sind“, erklärt Henry Coldewey, der die Produktion am Standort Wiedemar leitet. Vor allem konnten sie auch besichtigen, was in den vergangenen Monaten neu entstanden ist. Eine 1800 Quadratmeter große Halle musste fast vollständig entkernt und die Produktionslinie neu aufgebaut werden.

Hilfe aus den Schwesterbetrieben

Aber die erste Anlage ging bereits 14 Tage nach dem Brand in Betrieb. Bereits am 12. Dezember waren alle Bäckereianlagen wieder voll am Netz. Weitere Nebenanlagen wurden in den vergangenen Monaten wieder hergerichtet. Die letzten kommen in den nächsten Wochen. „Wir mussten niemanden entlassen, keine Kurzarbeit anordnen“, so der Produktionsleiter. Die Mitarbeiter hatten in den Schwesterbetrieben ausgeholfen, die wiederum die Wiedemarer Produktionsausfälle auffingen, damit die Lieferverträge weiter eingehalten werden konnten.

Verpackung im Rein-Raum

Betroffen war ein Anbau der seit 2007 stand. Die neu errichteten Anlagen wurde nun wiederum auf den neuesten Stand gebracht. So werden die Produkte unter sogenannter Reinraumatmosphäre verpackt. Natürlich werden Backwaren nicht wie Computerchips hergestellt. Aber weniger Partikel in der Luft, bedeutet auch weniger Schimmelsporen. Das ist wichtig für die lange Haltbarkeit der Produkte. Außerdem spielt auch bei diesem Hersteller die Industrie 4.0 eine Rolle. Der Automatisierungsgrad konnte weiter erhöht werden. Heißt: Erleichterungen für die Mitarbeiter. Jetzt werden nicht allein Metalldetektoren eingesetzt, damit nichts in die Toasts kommt, sondern es ist auch möglich, Produkte mit Steinchen, die manchmal in Schrot und Saaten enthalten sind, auszusortieren.

Dickes Dankeschön an die Feuerwehr

Laufende Bänder sahen die Besucher neben dem Familienfesttrubel aber nicht. Der Grund: Die Mitarbeiter sollten mitfeiern können. Aber an allen Catererständen wurde natürlich Harry-Brot verwendet. Bis 20 Uhr wurde gefeiert. Um 22 Uhr war der Platz wieder für die Logistik frei. Denn dann lief auch das Backwerk wieder an. Um diese Zeit wird die jeweils am Freitagabend unterbrochene Produktion neu gestartet, damit für Montag frisch ausgeliefert werden kann. 624 Mitarbeiter sind derzeit in und um Harry Brot Wiedemar beschäftigt. Insgesamt kamen 1700 Gäste, darunter vor allem Angehörige aber auch Vertreter der Gemeinde und der Harry-Brot-Geschäftsführung. „Vor allem war die Feuerwehr zum Mitfeiern da“, freute sich Henry Coldewey. „Denn ihnen haben wir zu verdanken, dass wir noch am Standort sind.“

Von Heike Liesaus