Nach Großfeuer in Badrina: Was sind die Konsequenzen?

Badrina

Der Feuerwehr-Einsatz vergangene Woche im Schönwölkauer Ortsteil Badrina bleibt nicht ohne Folgen. Verschiedene Themen sind im Nachgang aufzuarbeiten.

Vergangenen Mittwoch brach auf dem Gelände des ortsansässigen Containerdienstes ein Feuer zwischen abgelagerten Altreifen aus. Der kurz nach 19 Uhr ausgelöste Einsatz zahlreicher Feuerwehren der gesamten Region zog sich bis weit in die Nacht, für die Schönwölkauer Feuerwehren bis in die Mittagsstunden des nächsten Tages. Die Wasserversorgung für die Löscharbeiten gestaltete sich wieder einmal schwierig – es war bereits der dritte Brand dort seit 2015. Dies sorgt nun für erneute Diskussionen in der Schönwölkauer Politik.

Ermittlungen schwierig

Es wird von einer Brandstiftung als Ursache des Feuers ausgegangen. Spätestens der nötige massive Schaumeinsatz zum Löschen dürfte die Spurenlage für die Ermittelnden aber mehr als schwierig gemacht haben.

Der Schönwölkauer Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU), der selbst nur wenige hundert Meter entfernt wohnt, will nun auch Druck machen, dass weitere Abfälle und Altlasten auf dem Gelände verschwinden. Wenn es vielleicht aus Sicht der Badrinaer Bevölkerung wünschenswert wäre, sei es jedoch kaum möglich, die Arbeiten der Firma gänzlich aus dem Dorf zu bekommen, denn eine Genehmigung zur Abfallumlagerung liege seitens übergeordneter Behörden nun einmal vor.

Neues Löschfahrzeug für Badrina

Unterdessen kann die Mannschaft der Feuerwehr Badrina weiter darauf bauen, besser ausgestattet auszurücken. Voraussichtlich 2023 soll ein neues großes Löschfahrzeug kommen, welches als Ersatz eines über 30 Jahre alten Robur LO dienen soll. Die Anschaffung ist bereits seit längerer Zeit vorgesehen, Fördermittel von über 200 000 Euro sind zugesagt und doch gab es im Gemeinderat immer wieder Diskussionen wegen Mehrkosten für das neue Fahrzeug. Ein anfänglicher Schätzpreis von unter 300 000 Euro ist nicht zu halten gewesen in einer Gesamtlage, bei der alles teurer wird, auch auf dem Markt der Feuerwehr-Ausstattung. Der Preis des neuen Löschfahrzeugs wird um etwa 50 000 Euro auf rund 380 000 Euro steigen. Die Feuerwehr hat die Beladung angepasst, um Kosten zu senken. Der Gemeinderat steht weiter mehrheitlich hinter der Anschaffung.

Von Christine Jacob