Welche sind die schlimmsten Buckelpisten rund um Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben? Diese Frage stellte die LVZ Anfang September an ihre Leser. In der Folge gingen mehr als 35 Hinweise ein, die ausgewertet und anschließend den Verantwortlichen vorgelegt wurden. Mit der Frage: Wann tut sich etwas? Im letzten Teil der Serie rund um Delitzsch geht es noch einmal ins Innere der großen Kreisstadt.

Utz Dietrich und Jürgen Keller stehen stellvertretend für ein ganzes Viertel. Die zwei Delitzscher wollen gemeinsam auf den Zustand der Straßen des Wohngebiets rund um die Mittelstraße aufmerksam machen. Seit 40 Jahren sei nichts passiert, monieren die Anwohner und beziehen sich auf die Rudolf-Breitscheid-Straße, Zeppelinstraße, Maybachstraße, Mittelstraße und Rosa-Luxemburg-Straße.

Kostenschätzung: Mehr als eine Million Euro für eine Straße

In einem dementsprechend schlechten Zustand seien auch die Fußwege. Dies berge vor allem für die maßgeblich älteren Bewohner des Viertels eine hohe Stolpergefahr, sagt Jürgen Keller, während eines Stopps an der Verbindung zwischen Breitscheidtstraße und Rosenweg. Diese werde von den Bewohnern häufig frequentiert um zu den Einkaufszentren im Delitzscher Norden zu gelangen. Zudem bilden sich laut den beiden Männern nach starken Regenfällen erhebliche Pfützen an den Straßenrändern. „80 Prozent der Straßen im Viertel sind kaputt“, sagt Keller.

Seit 40 Jahren nur Ausbesserungen: Der Flickenteppich der Maybachstraße in Delitzsch. Quelle: Mathias Schönknecht

Verantwortlich für die Wege rund um die Mittelstraße ist die Delitzscher Stadtverwaltung. Vor etwa eineinhalb Jahren habe Utz Dietrich während eines Bürgerdialogs auf die Situation hingewiesen, erklärt er. Besserung habe dies aber keine gebracht, wenngleich der Zustand der benannten Straßen und Gehwege im Rathaus bekannt ist und als „unterschiedlich schlecht“ angesehen wird.

„Grundsätzlich müssten alle angeführten Straßen einschließlich der Gehwege grundhaft ausgebaut werden“, erklärt die Stadtverwaltung. Dies sei ohne Fördermittel und ohne die Mitwirkung von Versorgungsunternehmen für Wasser oder Energie jedoch aussichtslos. „Leider hat das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr die Fördermittel für derartige Baumaßnahmen zurückgefahren“, sagt Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). „Die Kommunen befinden sich derzeit in einer Warteschlange“.

Gehwege sollen Stück für Stück erneuert werden

Die Kosten für den grundhaften Ausbau der Rudolf-Breitscheid-Straße werden beispielsweise auf über eine Million Euro geschätzt. Und auch die anderen Straßen seien „nicht die besten, können aber noch über laufende Reparaturen unterhalten werden“, führt die Stadtverwaltung aus.

Ebenso wäre der Schritt, die Erneuerung in mehrere Abschnitte zu teilen, wenig sinnvoll: Allein die Sanierung der Gehwege würde laut Stadtverwaltung einen „sehr hohen sechsstelligen Betrag erfordern“. Die Stadt plane daher, „sich auf den abschnittsweisen Ausbau von Gehwegen zu konzentrieren, um die Verkehrssicherheit der Fußgängerinnen und Fußgänger zu gewährleisten.“ Das heißt auch: An den Straßen selbst werden weiterhin nur kleinere Ausbesserungen vorgenommen.

Von Mathias Schönknecht