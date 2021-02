Leipzig/Spröda

Nasir T. sei allgemeingefährlich. Zu dieser Einschätzung kommt zumindest die Staatsanwaltschaft am ersten Verhandlungstag am Landgericht Leipzig. Der 26-jährige Pakistani muss sich wegen Mordversuchs verantworten. Insgesamt sind sechs Verhandlungstage angesetzt. Aktuell ist der Angeklagte in der Forensischen Psychiatrie in Arnsdorf bei Dresden untergebracht.

Staatsanwaltschaft: Angeklagter befand sich in einem Zustand der Intelligenzminderung

Die Tat, um die es am Donnerstagmorgen im Saal 230 an der Leipziger Harkortstraße geht, liegt gut ein halbes Jahr zurück. Am 20. Juli 2020 soll Nasir T. laut Anklageschrift in der Gemeinschaftsunterkunft im Delitzscher Ortsteil Spröda im Haus 1 gegen 18 Uhr einen Mitbewohner attackiert haben, als dieser auf dem Bett lag. Das Opfer, ein Landmann, habe laut Staatsanwaltschaft nicht mit dem Angriff auf seinen Brustkorb gerechnet, konnte sich jedoch noch gerade rechtzeitig wegdrehen. Die 15 Zentimeter lange Klinge habe das Opfer dennoch am Oberarm getroffen. Der Angeklagte habe während der Tat gesagt, dass er alle Pakistani töten wolle.

LVZ Direktabnahme Immer freitags um 16 Uhr gibt es aktuelle News rund um RB Leipzig in allen Wettbewerben. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lesen Sie auch

Ein weiterer Mitbewohner sei dem Opfer zu Hilfe gekommen und habe laut Staatsanwaltschaft das Messer mit einer Decke umschließen können, wobei sich die Klinge vom Griff löste und dies den Angriff beendete. Nasir T. habe sich zum Tatzeitpunkt in einer akuten durch Drogen verursachten Psychose und in einem Zustand der Intelligenzminderung befunden. Infolge seines aktuellen geistigen Zustands seien laut Staatsanwaltschaft weitere derartige Taten zu erwarten. Der Angeklagte sei daher für die Allgemeinheit gefährlich.

Forensische Psychiatrie Die Klinik für Forensische Psychiatrie in Arnsdorf ist eine sogenannte 63er-Einrichtung, das heißt, die Unterbringung erfolgt auf der Grundlage des Paragrafen 63 Strafgesetzbuch: „Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit (§ 20 StGB) oder der verminderten Schuldfähigkeit (§ 21 StGB) begangen, so ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat ergibt, dass von ihm infolge seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist.“ Im Zusammenhang mit den Aufgaben der Forensischen Psychiatrie können weitere rechtliche Sachlagen zur Unterbringung, wie beispielsweise die Vorbereitung eines Gutachtens, führen. Nur ein Gericht kann die Unterbringung anordnen und wieder aufheben.

Zeugen werden am zweiten Prozesstag gehört

Was im Vorfeld der Tat passiert ist, bleibt vorerst unklar. Nasir T., schulterlange dunkle Haare, tiefsitzende Hose ohne Gürtel und Trainingsjacke, äußert sich zum Auftakt nicht. Zeugen kommen am ersten Verhandlungstag ebenfalls nicht zu Wort. Sie sollen in der nächsten Sitzung befragt werden. Am dritten Verhandlungstag soll dem Gericht, das mit drei Berufsrichtern und zwei Schöffen besetzt ist, die psychiatrische Einschätzung vorgestellt werden. Im April wird das Urteil erwartet.

Von Mathias Schönknecht