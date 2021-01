Ein Mitarbeiter des nordsächsischen Impfzentrums in Belgern wurde positiv auf Corona getestet, außerdem sind viele Bürger verunsichert, weil ausgerechnet Belgern zu den Corona-Hotspots im Landkreis gehört. Wir erklären, wie es nun am Impfzentrum weitergeht und welche speziellen Schutzmaßnahmen am Zentrum umgesetzt werden.