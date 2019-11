Zschortau

Nach einem Unfall auf der Straße zwischen Biesen und Zschortau sucht die Polizei den beteiligten Autofahrer. Am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, hatte laut Polizei ein Kombi beim Überholen einen entgegenkommenden Radfahrer gestreift. Der Kombi hielt an, ein Pärchen im Alter von 40 bis 50 Jahren stieg aus. Die Unfallbeteiligten verständigten sich, ob alles in Ordnung wäre, tauschten aber keine Personalien aus. Danach fuhren alle weiter. Erst zu Hause stellte der 20-jährige Radfahrer fest, dass er verletzt war und Schmerzen im Bein hatte. Er verständigte die Polizei, die nun nach den Unfallbeteiligten sucht. Bei dem Kombi handelt es sich vermutlich um einen grauen Ford mit DZ-Kennzeichen.

Autofahrer soll sich im Polizeirevier melden

Die Unfallbeteiligten oder Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch, ( Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66-100) zu melden.

Von lvz