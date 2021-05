Nach Unfall in Delitzsch – Polizei sucht Zeugen

Delitzsch

Nach einem Unfall in Delitzsch sucht die Polizei jetzt Zeugen. Unklar ist noch, wie genau es zum dem Unfall kam.

Am Dienstagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, war in Delitzsch ein roter Seat auf der Eilenburger Chaussee in Richtung Beerendorfer Straße unterwegs. Beim Durchfahren einer Rechtskurve sei der 45 Jahre alte Fahrer dann aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und geradeaus in einen Grundstückszaun gefahren, berichtete die Polizei. An Zaun und Pkw sei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro entstanden.

Kam ihm ein Fußgänger entgegen?

Während der Unfallaufnahme gab der Fahrer an, sich an nichts mehr erinnern zu können. Möglicherweise sei ihm ein Fahrzeug oder ein Fußgänger entgegengekommen, so dass er ausweichen musste.

Um die Sache zu klären, fragt nun die Polizei: Wer hat zur Unfallzeit etwas beobachtet, wer kann Hinweise zum Unfallhergang geben? Zeugen können sich beim Polizeirevier Delitzsch (Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66-100) melden.

Von LVZ