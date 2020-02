Nach Unfall in Delitzsch mit 2,2 Promille zum Idiotentest

Delitzsch

Es war ein eher harmloser Unfall in Delitzsch, der einer 51-Jährigen jetzt teuer zu stehen kommen könnte. Ihre Fahrt unter Alkohol endete am Samstag kurz vor 14 Uhr am Heck eines anderen Autos. Sie war, wie sich herausstellte, mit 2,2 Promille Alkohol im Blut unterwegs, als sie auf der B 184 am Ortseingang von Delitzsch an der Ampel auf das Auto auffuhr, das vor ihr bei Rot wartete. Verletzt wurde niemand.

Fahrerlaubnis entzogen

Der Fahrerlaubnisentzug war dennoch obligatorisch. Der Delitzscher Revierleiter Holger Stecher präsentierte auf Anfrage eine überraschende Zahl. Nur drei Prozent aller Unfälle in seinem Revierbereich haben etwas mit Alkohol zu tun. „Das war schon mal wesentlich dramatischer. Drei Prozent sind inzwischen sehr wenig“, so Stecher. Und er weiß auch warum das so ist.

Hoher Verfolgungsdruck

„Die Polizei kontrolliert öfter, auch nachts. Zudem haben sich die technischen Voraussetzungen weiterentwickelt. Der Verfolgungsdruck hat sich dadurch erhöht. Aber auch das begleitete Fahren wirkt sich positiv aus“, erzählt der Revierchef. Zudem sind inzwischen auch mobile Atemalkoholkontrollgeräte im Einsatz. Nicht zu unterschätzen sind auch die Konsequenzen. An einer Fahrerlaubnis hängt mitunter sehr viel, beispielsweise der Job und die Mobilität.

Staatsanwalt ermittelt

Die Unfallverursacherin muss sich nun vor dem Staatsanwalt verantworten. Wer alkoholisiert Auto fährt und dabei erwischt wird, muss häufig für einige Zeit den Führerschein abgeben. Um ihn zurückzubekommen, wird oft eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) mit positivem Gutachten verlangt. Wer allerdings zum ersten Mal erwischt wurde und dabei weniger als 1,6 Promille Alkohol im Blut hatte, der kann nicht ohne weiteres automatisch zur MPU verpflichtet werden. Der Revierleiter erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass bis 21 Jahre und auch bei Fahranfängern die 0,0-Promille-Grenze gilt.

Von pfü