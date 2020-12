Nach Unfallflucht nahe Delitzsch – Polizei sucht Zeugen

Delitzsch

Nach einer Unfallflucht auf der S 2 nahe Delitzsch sucht die Polizei Zeugen. Ereignet hat sich der Vorfall am Dienstag gegen 7.30 Uhr.

Ein schwarzer Pkw

Wie die Polizei berichtete, war eine Autofahrerin mit ihrem Kind in einem blauen Nissan Micra von Delitzsch kommend in Richtung Wiedemar unterwegs. Als die Frau von der Bundesstraße 183a auf die S 2 abgebogen war, kam ihr nach etwa 200 Metern ein schwarzer Pkw auf ihrem Fahrstreifen entgegen. Um einen Zusammenprall zu verhindern, wich die Frau nach rechts aus und kollidierte danach mit dem rechten Außenspiegel mit einem Leitpfosten. Am Spiegel entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Verletzt wurde niemand.

Einfach weitergefahren

Der Fahrer des unbekannten Autos setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Bei dem unbekannten schwarzen Pkw soll es sich um einen dunklen Kombi mit dem Kennzeichenfragment „SK“ handeln.

Polizeibeamte des Reviers Delitzsch haben die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und fragen nun: Wer hat während der Unfallzeit Beobachtungen gemacht, wer kann Hinweise zum Fahrer und/oder dessen Fahrzeug geben? Zeugen können sich an das Polizeirevier Delitzsch ( Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66-100) wenden.

