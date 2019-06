Delitzsch

Nachdem eine Anwohnerin die Feuerwehr Delitzsch im Einsatz behindert hat, gab es nun eine Aussprache.

Die Feuerwehr wollte am Donnerstag vor Pfingsten gerade von einer Einsatzstelle in einem Wohngebiet in Kertitz wieder abrücken. Die Frau hatte die Ehrenamtlichen behindert, indem sie nach Aufforderung ihr Auto nicht umparken wollte, sondern mit den Rettungskräften teils unsachlich diskutierte. Knapp zwei Wochen nach dem Vorfall kündigte die Familie eine Entschuldigung an.

Aussprache beim Delitzscher OBM

Inzwischen gab es eine Aussprache beim Oberbürgermeister, vor Ort war auch die Wehrleitung und der Einsatzleiter am besagten Abend. „Es war ein sehr konstruktives Gespräch“, so OBM Manfred Wilde (parteilos). Die Familie hätte volles Verständnis gezeigt und ihr Fehlverhalten erkannt.

Von cj