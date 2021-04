Nach dem Abschied aus Delitzsch: Wie geht es Pfarrer Michael Poschlod?

Delitzsch/Wittenberg

Die Stimme am anderen Ende der Telefonleitung klingt vertraut: „Mir geht es den Umständen entsprechend gut“, sagt Michael Poschlod. Er könne allerdings pandemiebedingt seine Gemeinde nur langsam kennenlernen. Vor sechs Monaten hat der Pfarrer die katholische Pfarrei Sankt Klara in Delitzsch verlassen und ist seither in Wittenberg tätig.

Poschlod: Lerne die Gemeinde von oben kennen

„Ich gehe nicht gerne weg“, sagte Pfarrer Poschlod kurz vor dem Abschied von seiner ersten Pfarrstelle und der Stadt Delitzsch, in der er 14 Jahre gelebt hatte, ein fester Teil war. Nicht nur jetzt zu Ostern hat der gebürtige Staßfurter in seiner neuen Heimat viel zu tun. Beispielsweise in Sachen Kirchenmusik. In der Pfarrei sei es anders als in Delitzsch üblich, Musik von der CD abzuspielen, anstatt von einem Musiker vortragen zu lassen, nennt Poschlod einen Unterschied in der Bestattungskultur.

Verändert hat sich auch sein Wirkungsgebiet. Dieses sei noch einmal größer als in Delitzsch, sagt Poschlod. Acht Kirchen, 180 Orte und etwa 3050 Katholiken auf 1500 Quadratkilometern gehören zur Pfarrei Sankt Marien Wittenberg. Momentan lerne er die Gemeinde „von oben“ kennen, also die Älteren zuerst, sagt Poschlod. Meist bei Geburtstagsbesuchen.

Poschlod will die Leute erreichen

Aktuell ist der Pfarrer mit den Ostervorbereitungen beschäftigt. Es soll an jedem Tag in allen Kirchen etwas stattfinden. Das bedeute zwar mehr Arbeit, doch dadurch erreiche er die Leute.

„Liebe Grüße an die Delitzscher“, sagt der Pfarrer dann noch zum Abschied. „Ich denke gerne zurück.“

