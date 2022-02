Badrina

Anfang Februar stand das Gelände des Skarabäus Containerdienstes in Badrina (Gemeinde Schönwölkau) lichterloh in Flammen. Der kurz nach 19 Uhr ausgelöste Einsatz zahlreicher Feuerwehren der gesamten Region, um den Brand abgelagerter Altreifen zu löschen, zog sich bis weit in die Nacht. Für die Schönwölkauer Feuerwehren bis in die Mittagsstunden des nächsten Tages. Jetzt reagiert der Eigentümer des Geländes.

Bisher Unbekannte haben parallel an drei Stellen Feuer gelegt, sagt Heiner Kramer auf LVZ-Anfrage. Wie der Geschäftsführer der bundesweit agierenden Hartung Group erklärt, zu der der Containerdienst gehört, habe es keine Eigenentzündung oder eine Ursache aus der Produktion gegeben. „Es war Brandstiftung“, sagt Kramer.

Es war nicht der erste Brand an dieser Stelle. Erst 2019 hatte es bei dem Containerdienst in ähnlich großer Ausbreitung gebrannt, zuvor im Frühjahr 2015 ebenfalls auf dem Gelände – damals war es Brandstiftung.

Nun zieht das Unternehmen Konsequenzen: „Wir überlegen, Kameras und Bewegungsmelder anzubringen“, sagt Kramer. Es werde eher in diese Richtung gehen, da es keinen Sinn ergebe, Personal anzustellen, das in mehreren Jahren einen Brand aufnimmt.

Containerdienst will in Badrina bleiben

Der Schönwölkauer Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU), der selbst nur wenige hundert Meter entfernt wohnt, hatte im Nachgang des Brandes angekündigt, Druck machen zu wollen, dass weitere Abfälle und Altlasten auf dem Gelände verschwinden. Es sei jedoch kaum möglich, die Arbeiten der Firma gänzlich aus dem Dorf zu bekommen, denn eine Genehmigung zur Abfallumlagerung liege seitens übergeordneter Behörden nun einmal vor.

Zum Vorstoß Volker Tiefensees sagt Kramer: „Wenn der Bürgermeister einen Gewerbebetrieb aus seiner Gemeinde heraushaben will, kann ich das nicht nachvollziehen.“ Das Unternehmen halte bisher einen guten Kontakt zu den Behörden und erfülle alle Bedingungen.

Aktuell seien vier Lkw-Ladungen Folienballen auf dem Gelände gelagert, die spätestens zum 30. Juni abtransportiert sind. Dies habe sich aufgrund von Abnahmeschwierigkeiten verzögert und sollte ursprünglich bereits erfolgt sein, erklärt Kramer. Zudem befinden sich Altreifen auf dem Areal, was das Kerngeschäft des Badrinaer Betriebes darstelle. Altlasten gebe es nicht, sagt Kramer, „für alles, was da lagert, haben wir eine Genehmigung.“

Aktuell behebe das Unternehmen die Schäden. „Das arbeiten wir jetzt erst einmal ab“, sagt Kramer. Danach werde wieder der Betrieb aufgenommen.

