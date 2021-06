Am vergangenen Sonntag kam es während einer Feier am Wolteritzer Strand des Schladitzer Sees zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe, die die Gäste und später auch die zur Hilfe gerufenen Polizisten verletzte. Am See machte sich daraufhin die Sorge breit, dass sich der Vorfall zum Problem entwickeln könnte. Jetzt reagiert die Polizei.