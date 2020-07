Nach dreisten Diebstählen: Delitzscher OBM bittet um Aufmerksamkeit

Delitzsch

In Delitzsch hat es in den vergangenen Wochen mehrere teils dreiste Diebstähle gegeben. Nun soll die Bevölkerung mit erhöhter Aufmerksamkeit dazu beitragen, dass es am besten gar nicht so weit kommen kann oder die Täter zumindest gefunden werden können.

Bürger sollten aufpassen

Bürger sollten jetzt besonders wachsam sein. Auch wenn etwas fast so scheint, als wäre es so geplant. Mit dreistem offiziell erscheinenden Auftreten muss es immerhin vor zwei Monaten Dieben gelungen sein, etwa 50 Meter Zaun vom Spielplatz an der Blücherstraße zu klauen. Die Täter waren mit einem Transporter am helllichten Tag angerückt. Zwar konnten Personen beim Abtransport der Zaunfelder beobachtet werden, jedoch reichte es so noch nicht für die Ergreifung von Tätern.

Dreiste Fälle am helllichten Tag

Doch das war nicht der einzige Fall. Auch an anderen öffentlichen Einrichtungen waren Stabmattenzäune schon für den Abtransport vorbereitet worden. Außerdem waren von Privatgrundstücken Gartentechnik und -geräte gestohlen worden. Auch Pflanzenklau ist in Delitzsch immer wieder Thema.

„Wenn Sie nachts oder auch tagsüber etwas Auffälliges bemerken, zögern Sie nicht, die Polizei zu rufen“, wendet sich der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) nun offiziell an die Bürger.

Von lvz