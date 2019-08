Rackwitz

Das Krebsbachfest hat den Nerv der Besucher getroffen. Das war die einheitliche Meinung nach der Premiere im vergangenem Jahr. 2018 hatten die Veranstalter Christian Lange und Clemens Döring zusammen mit der Gemeinde Rackwitz wieder ein Dorffest auf die Podelwitzer Festwiese gebracht. 2014 war diese Tradition zu Ende gegangen. Die wenigen Kritikpunkte, die es nach der ersten Auflage gab, wurden in die diesjährigen Pläne eingearbeitet – und so soll die Erfolgsgeschichte fortgesetzt werden. Am heutigen Freitagabend fällt um 18 Uhr der Startschuss. Dann wird Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) das Bierfass anstechen. „Das erste geht auf uns,“ verspricht Christian Lange.

Gemeinde und Organisatoren arbeiten eng zusammen

Das Festzelt steht bereits, die Bühne so gut wie. Am Donnerstagmorgen herrscht reges Treiben auf der Podelwitzer Festwiese. Neben dem Delitzscher Christian Lange und dem Rackwitzer Clemens Döring sind etliche Helfer aus den Feuerwehren der gesamten Gemeinde am Werk. „Neu ist“, sagt Lange, „dass wir in diesem Jahr einen Rummel haben“. Dieser Wunsch sei an ihn hergetragen worden. Möglich sei der durch eine frühere Planung geworden, die zur Premiere schlicht nicht machbar war. Und so wird es vom 2. bis zum 3. August einen Autoscooter, eine Schießbude und ein Kinderkarussell geben.

Der Rummel mit Autoscooter und Schießbude steht bereits auf der Podelwitzer Festwiese.

Die Gemeinde Rackwitz beteiligt sich wie schon im ersten Jahr „mit 5000 Euro Kulturzuschuss“ an dem Fest, sagt Lange. Anders sei die Veranstaltung kaum zu organisieren. Dazu kommen Sponsoren, die nach der gelungen Erstauflage noch einmal mehr geworden seien. Für Lange und Döring besonders wichtig. Denn sie wollen für eine gewisse Qualität sorgen. Wäre dies nicht möglich, „würde ich es gar nicht machen“, sagt Lange.

Lange : „Hat auch nicht jeder“

Etwa 5000 Besucher kamen 2018. In dieser Größenordnung wird wieder gedacht. Wer dieses Mal an die Hintere Dorfstraße in Podelwitz kommt, auf den warten neben dem neuen Rummel unter anderem die Auftritte von „ Geier Sturzflug“, der Rackwitzerin „Sophie Rockt“, „RadioNation“ und der „Rackwitzer Legende Rainer Lutze alias DJ Rocky“ am Samstag, sagt Lange. „Und, es gibt einen Segway-Parcours. Hat auch nicht jeder.“

Ein paar Gäste hatten sich laut Organisatoren im vergangenen Jahr zudem Fahrradständer gewünscht. Auch dem werde nachgekommen. So sollten in dieses Mal keine Wünsche offen bleiben.

Das komplette Programm gibt es online unter www.krebsbachfest-rackwitz.de

Von Mathias Schönknecht