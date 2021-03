Nach schwerem Raub in Delitzsch – Polizei sucht Zeugen

Delitzsch

Nach einem schweren Raub in Delitzsch sucht die Polizei nun Zeugen. Ereignet hat sich der Vorfall bereits am frühen Sonntagabend in der Eisenbahnstraße.

Als sich gegen 18 Uhr ein 28-Jähriger am Unteren Bahnhof aufhielt, kam unvermittelt ein unbekannter Mann auf ihn zu und bedrohte ihn mit einem spitzen Gegenstand. Der Täter entwendete dann das Mobiltelefon des 28-Jährigen sowie Bargeld und flüchtete schließlich in Richtung Aldi-Markt. Die Höhe des Stehlschadens sei noch nicht bekannt, berichtete die Polizei.

Täter ist etwa 30 Jahre alt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines schweren Raubes aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Der unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, schwarze Locken, schlanke Statur. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Leipzig (Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Telefon: 0341/966 4 6666) oder bei der Kriminalaußenstelle Torgau (Husarenpark 21 in 04860 Torgau, Telefon 03421/756-325) zu melden.

Von LVZ