Nachhaltig leben in Delitzsch geht

Delitzsch

Klimaschutz wird in Delitzsch – zumindest auf dem Papier – groß geschrieben. Die Stadt nimmt das Thema seit 2006 in den Fokus und wurde erst vor Kurzem für ihre Aktivitäten bereits zum vierten Mal mit dem European Energy Award ausgezeichnet. Doch wie leben eigentlich Bürger, Unternehmen und Institutionen das Thema? Wie angesagt ist Nachhaltigkeit in Delitzsch? Und geht Klimaschutz wirklich alle an?

Märkte machen Angebote

Die einfachsten Angebote rund um Nachhaltigkeit gibt es auch in Delitzsch. So gibt es in Märkten wie dem Konsum in der Eilenburger Straße die Möglichkeit zur Fleischtheke eigene Dosen mitzubringen und so Müll zu sparen, im Rewe gibt es wiederverwendbare Frischesäckchen für den Kauf von Obst und Gemüse. Bei Bäckern wie dem Steinecke wird darauf hingewiesen, dass der Umwelt zuliebe aufs Ausdrucken der Bons verzichtet wird.

Foodsharing und Co.

Zudem engagieren sich Bürger. So gibt es im sozialen Netzwerk Facebook eine Gruppe für Foodsharing namens „Teilen statt wegwerden! >Foodsharing Delitzsch“. Wer privat Lebensmittel aussortiert, bietet sie einfach über die Plattform anderen an, macht sich einen Treff aus und wird das Essen im guten Sinne los. Knapp 300 Mitglieder hat die Gruppe bereits, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Auch eine Anbaugemeinschaft gibt es in Delitzsch.

Von Christine Jacob