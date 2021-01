Delitzsch

Technisch macht der Nachhilfeunterricht, der im Lockdown nur online stattfinden darf keine Probleme: „Generell machen wir das per Skype“, sagt Bodo Schulz, Inhaber der Filiale des Studienkreises in Delitzsch. „Das war schon im ersten Lockdown so. Nur im Grundschulbereich haben wir eine sehr geringe Zahl von Schülern, die nicht teilnimmt. Wir arbeiten in Zweier-Gruppen, die von einem Lehrer betreut werden.“ Zudem bietet der Studienkreis auf seiner Website sogar kostenlose Kurse zum Online-Lernen und einen Ratgeber zum Herunterladen an. Aber auch der Institutsinhaber findet: „Wir müssen so schnell wie möglich zum Präsenzunterricht zurückkommen.“ Denn er spürt, dass die Schüler ohne das soziale Umfeld, zu dem auch die direkte Beziehung zu den Lehrern gehören, in ein emotionales Loch fallen. Ihm machen Entwicklungen Sorgen, die er auch als Übungsleiter in seinem Sportverein beobachtete: Wenn er sonst einen Korb Bälle in die Mitte stellte, stürzten sich die Kinder drauf. Nach dem Lockdown im Frühjahr nicht. „Der Spieltrieb geht verloren. Auch der Austausch untereinander leidet.“

In der Einsteinschmiede, die Filialen in Krostitz und in Eilenburg unterhält, ruht der Unterricht komplett. „Die Eltern verstehen das auch. Die Verträge sind ausgesetzt“, so Thomas Beyer, der dort als Honorarlehrer arbeitet. „Die technischen Voraussetzung sind nicht das Problem. Aber mit Online-Unterricht ist die Qualität, die Schüler und Eltern erwarten können, nicht realisierbar. Das kann nur ein vorübergehender Ersatz oder eine Ergänzung sein.“

Sorgen um die Abschlussklassen

„Wir nutzen verschiedene Tools, meistens Zoom“, so wiederum René Klickermann, Geschäftsführer und Inhaber mehrerer Filialen der Schülerhilfe rings um Delitzsch. Doch es sei zu spüren, dass derzeit keine Noten vergeben werden. „Damit weiß der Schüler nicht, wo er steht“, so der 49-Jährige. Auch für Eltern sei es schwierig, die Leistungen ihrer Kinder einzuschätzen. „Es besteht die Gefahr, dass die Schüler Wissenslücken aufbauen, die so richtig erst nach dem Lockdown sichtbar werden.“ Er macht sich Sorgen um die Abschlussklassen, die ja bereits im vergangenen Schuljahr den Lockdown mitgemacht hatten. „Auf lange Sicht ist da die Frage zu stellen, wie sie im Vergleich mit anderen Jahrgängen bewertet werden.“

