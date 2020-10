Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Center in Ost hat neuen Eigentümer

Der Münchner Immobilieninvestor FCR Immobilien AG ist neuer Eigentümer des Einkaufszentrums an der Schondorfer Mark. Wie verschiedene Internetportale melden, hat der Münchner Immobilieninvestor das rund 35 000 Quadratmeter große Areal gekauft. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. Das 1993 in sehr guter Verkehrs- und Handelslage errichtete und zuletzt 2020 modernisierte Objekt verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 15 000 Quadratmetern sowie gut 600 Parkplätze. Mit den beiden Ankermietern Kaufland und toom-Baumarkt bestehen langfristige Mietverträge. Durch den Erwerb generiert FCR eine jährliche Nettokaltmiete von über 800 000 Euro.

Der Ringdeich in Schnaditz wächst

Seit Ende Juli laufen die Arbeiten des vierten und rund 1,3 kilometerlangen Bauabschnittes am Schnaditzer Ringdeich auf Hochtouren.

Die Arbeiten am vierten Bauabschnitt am Schnaditzer Ringdeich laufen auf Hochtouren. Quelle: Steffen Brost

Dieser umfasst die Strecke der Staatsstraße 12, zwischen Schnaditz und der Kreuzung zur B 2. Wie von dem bauausführenden Unternehmen zu erfahren war, liegen die Bauarbeiten im Plan. Die Kosten betragen rund 1,5 Millionen Euro und kommen aus dem nationalen Hochwasserschutzprogramm. Nach Abschluss des vierten Bauabschnittes im nächsten Jahr werden als Abschluss des Projektes noch zwei große Deichüberfahrten an der B 2 zwischen Bad Düben und Wellaune sowie an der S 12 am Ortsausgang Schnaditz in Richtung Tiefensee gebaut.

Pilzwanderung durch die Dübener Heide

Zusammen mit einer Expertin können sich die Teilnehmer eines VHS-Kurses am 31. Oktober auf eine Pilzwanderung in die Dübener Heide begeben. Die Pilzsachverständige wird Tipps zum Finden, Sammeln, Bestimmen und Konservieren von Pilzen geben und Fragen beantworten. Pilze zum Bestimmen und Zuordnen können auch von daheim mitgebracht werden. Es empfiehlt sich eine regenfeste Kleidung sowie das Mitbringen von Körbchen und Messer. Zudem sei viel Pilzinteresse gefragt, „damit unsere Wanderung für Sie und vielleicht auch für wissbegierige und naturverbundene Kinder eine lehrreiche Veranstaltung wird.“ Treffpunkt ist der Ferienpark Neumühle in Pressel am Presseler Teich.

Online-Marktplatz aus der Heide zum Sieg verhelfen

Jede Stimme zählt! Noch bis zum 1. November kann für den im Naturpark Dübener Heide gestarteten Online-Marktplatz „Kramer & Konsorten“ der Kembergerin Theresia Stadtler-Philipp, der am bundesweiten Wettbewerb „Gemeinsam stark sein“ teilnimmt, abgestimmt werden. Dazu einfach auf das Internetportal www.dvs-wettbewerb.de gehen und klicken, teilte Anne-Marie Benda vom Regionalmanagement der Dübener Heide in Bad Düben mit, das die EU-Förderperiode Leader koordiniert. Ob Kräutertee aus der Gemeinde Muldenstausee oder Erdbeer-Chili-Aufstrich mit Chili-Likör aus Nordsachsen: Auf dem Online-Marktplatz „Kramer & Konsorten“ finden Menschen aus der Dübener Heide Produkte aus ihrer Region. Um ihnen Zeit zu schenken und lange Wege zu ersparen, entwickelte das Regionalmanagement Dübener Heide gemeinsam mit 30 Erzeugern die Idee zu der Plattform, die es in den Wettbewerb geschafft hat.

Jetzt sind die Bewohner und Freunde der Dübener Heide gefragt, dem Beitrag aus der Heimat zum Sieg zu verhelfen. Der Wettbewerb mit 27 weiteren Teilnehmern aus 13 Bundesländern steht in seiner siebten Runde unter dem Thema „Täglich gut versorgt sein“ und wird von der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume initiiert.

Förderung: Zugang ohne Barrieren

Für 2021 stellt das Sozialministerium im Rahmen des Förderprogramms „Barrierefreies Bauen – Lieblingsplätze für alle“ rund 265 000 Euro für Nordsachsen zur Verfügung. Je Einzelmaßnahme werden bis zu 25 000 Euro im Rahmen einer 100-Prozent-Förderung gezahlt. Eigentümer und Nutzer öffentlich zugänglicher Gebäude können dazu bis 30. November einen Förderantrag stellen. Seit 2014 hat der Freistaat Sachsen die Barrierefreiheit von mehr als 1000 Lieblingsplätzen in öffentlich zugänglichen Gebäuden gefördert. Im Landkreis Nordsachsen konnte bis 2019 mit einem Zuschuss von knapp einer Million Euro die Barrierefreiheit in 62 Objekten verbessert werden, wird informiert.

Anträge für eine Förderung sind einzureichen beim Landratsamt Nordsachsen, Sozialamt, Schloßstraße 27 in 04860 Torgau. Formulare gibt es unter www.landkreis-nordsachsen.de oder direkt im Sozialamt. Nachfragen bei Nicole Klein unter Telefon 03421758-6244.

Seilbahn ist nutzbar

Am Freitag sollte die neue Seilbahn auf dem Spielplatz Hammermühle zusammen mit der BI Menschenskinder eröffnet werden. Nun ist der Termin wegen der gestiegenen Infektionszahlen aufs Frühjahr verschoben. Genutzt werden kann die 30 Meter lange Bahn, die technische Abnahme ist erfolgt. Knapp 20 000 Euro kostete die Anlage, 80 Prozent Förderung gab es aus dem Regionalbudget. Rund 3000 Euro wird mit gespendeten Mitteln des ehemaligen Kinder- und Jugendvereins gedeckt. 30 Sträucher, die als Abgrenzung zur B 2 dienen, werden in den nächsten Tagen gepflanzt.

Zscheppliner Rat vergibt Auftrag

Die Gemeindefeuerwehr Zschepplin bekommt einen neuen Mannschaftstransportwagen. Den Auftrag dafür will der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag ab 19 Uhr im Saal Naundorf vergeben. Zudem stehen verschiedene Grundstücksangelegenheiten auf der Tagesordnung.

Öko-Landbau – Fortbildung lädt ein

Der 62. Fortbildungskurs „Ökologischer Landbau“ findet am Donnerstag, dem 5. November, von 9 bis 16 Uhr im Heide Spa Hotel & Resort Bad Düben statt. Darüber informiert Roland Einsiedel, der Vorsitzende der Sächsischen Interessengemeinschaft Ökologischer Landbau. Im Mittelpunkt steht diesmal der Kreislauf Boden – Pflanze – Tier – Mensch – Boden.

Auf Grund der Corona-Pandemie ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Deshalb sei eine schriftliche Anmeldung der eingeladenen Teilnehmer bis 29. Oktober an die Interessengemeinschaft Ökologischer Landbau, Hauptstraße 75 in 04849 Kossa erforderlich. Kontakt: Telefon/Fax 034243 21491

