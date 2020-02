Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Delitzsch

Jeden Tag gibt es aktuelle Informationen aus der Region Delitzsch, hier die Meldungen des Tages.

Gedenkveranstaltung geplant

Zum Gedenken der Opfer des Kapp-Putsches ist seitens der Linken in Delitzsch eine Veranstaltung auf dem Friedhof Delitzsch angedacht. Dort erinnert ein Gedenkstein an die Gestorbenen vom 18. März 1920. Der Kapp-Putsch war ein gescheiterter, konterrevolutionärer Putschversuch gegen die nach der Novemberrevolution geschaffene Weimarer Republik. Der Kampf gegen den Kapp-Putsch kostete auch in Delitzsch Menschenleben. Vier tote Arbeiter und ein Landesjäger wurden am 22. März 1920 auf dem Delitzscher Friedhof beigesetzt.

Neue Händler auf dem Wochenmarkt

Es gibt wieder neue Händler für den Markt: Nun bereichert das Traditionsgeschäft „Käse Lehmann“ aus Leipzig jeweils donnerstags den Delitzscher Wochenmarkt, der bis in die Mittagsstunden vor dem Rathaus stattfindet. Der polnische Lebensmittelhändler, der letzte Woche Donnerstag erstmals auf dem Delitzscher Wochenmarkt stand, möchte künftig immer 14-tägig zum Donnerstagsmarkt kommen und wird am 5. März wieder auf dem Marktplatz zu finden sein. Auch am Dienstag gibt es den Frischemarkt mit einigen Händlern.

Konzert in der Pfarrscheune ist ausverkauft

Das Konzert mit dem Folk-Duo „An Béal Bocht“ am heutigen Samstag in der Pfarrscheune Schenkenberg ist bereits komplett ausverkauft. Das teilt der Veranstalter mit. Für das Zusatzkonzert von Stefan Kademann und Matthias Denef am 7. März sind ebenfalls alle Karten vergriffen. Das Team der Pfarrscheune bietet jedoch am 21. März bereits das nächste Mal Musik auf: dann kommt die „New-Classic-Band“ Stilbruch in den Delitzscher Ortsteil.

Krostitz bohrt Löschbrunnen

Im neuen Baugebiet im Krostitzer Ortsteil Mutzschlena geht es derzeit noch nicht weiter: Die nötige Löschwasserversorgung kann nicht nachgewiesen werden. „Es muss über zwei Stunden eine relativ hohe Kubikmeterzahl an Wasser gefördert werden können. Das ist gesetzlich vorgegeben“, erklärt Bürgermeister Oliver Kläring ( CDU) beim Gemeinderatsbeschluss die Notwendigkeit diese anstehenden Investitionen. Deshalb soll in Mutzschlena demnächst ein Feuerlöschbrunnen gebohrt werden. Kosten: 20 000 Euro. Dazu kommen die Nebenkosten unter anderem für den Elektroanschluss. Das Wasser muss aus größerer Tiefe gefördert werden. Löschfahrzeuge haben nicht die nötige Saugkraft.

Für das laufende Jahr hat sich die Gemeinde vorgenommen, in zwei Löschbrunnen zu investieren. Beim Brand eines Wohnhauses vor einigen Wochen im Krostitzer Wohngebiet Dorfmark habe sich gezeigt, wie wichtig eine funktionierende Löschwasserversorgung ist, so Kläring. Und wegen der Trockenheit seien in vielen Dörfern Löschteiche nicht nutzbar. Weitere Brunnen werden deshalb in den kommenden Jahren folgen.

Mühlenverein in Zwochau lädt ein

Der Zwochauer Mühlenverein hat seine für das Jahr 2020 geplanten Veranstaltungen und Öffnungszeiten veröffentlicht. Die Saison an der Bockwindmühle umfasst demnach vier Kerntermeine. Die Eröffnung soll am 5. April von 14 bis 17 Uhr stattfinden. Dazu soll es Führungen zur Geschichte der Zwochauer Mühle geben.

Am 1. Juni lädt der Verein zwischen 10 und 18 Uhr zum 27. Deutschen Mühlentag mit Markt, Führungen, Speisen, Getränken und Unterhaltung ein. Zum Tag des offenen Denkmals am 13. September werden von 14 bis 17 Uhr Sonderführungen über die Arbeitsweise und den Aufbau der Technik angeboten. Den Saisonabschluss und das Herbstfest mit dem 4. Zwochauer Oldtimer-Herbsttreffen wird am 10. Oktober von 11 bis 17 Uhr gefeiert. Dazu soll es auch Fahrten mit dem Bauern-Cabrio geben.

Wie der Verein weiter mitteilt, sind Mühlenführungen am 3. Mai, 5. Juli und 2. August möglich. Sonderführungen können zudem jederzeit und kurzfristig eingerichtet werden. Es wird jeweils um telefonische Absprache gebeten. Für Kinder und Schulklassen bietet der Zwochauer Verein praxisnahe und altersgerechte Führungen und den Workshop „Vom Korn zum Brot“ an.

Telefon: 034207 71323, 034207 41323 und 034207 40950

Wiedemar sucht Erzieher

Die Gemeinde Wiedemar sucht Erzieher für Krippe, Kindergarten und Hort. Die Stelle ist mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 30 Stunden ausgeschrieben. Die Einstellung soll zunächst befristet für ein Jahr mit der Option zur Verlängerung erfolgen. Interessenten können ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an die Gemeinde schicken.

Schiedsstelle ist neu besetzt

Mit Merry Gottwald und ihrem Stellvertreter Andreas Wilkending sind ab März die neuen Friedensrichter in Delitzsch im Amt. Die Vorgänger Ilona Fritzsche und Helge Müller hatten kürzlich ihre letzte Sprechstunde. Sie befassten sich seit 2016 mit rund 100 Fällen, insgesamt kam es zu fünf Schlichtungsverhandlungen. Zur ihrer ersten Sprechstunde laden die neuen Friedensrichter am Dienstag, dem 10. April, von 16 bis 17 Uhr in das Rathaus am Markt. Telefonisch können Anfragen zur Schiedsstelle unter 034202 67212 gestellt werden.

Dorfgemeinschaft zeigt argentinischen Film

Die Dorfgemeinschaft Rabutz lädt am Donnerstag, dem 5. März, zum Land-Film-Abend ein. Ab 19 Uhr wird im Kinosaal „Der Nobelpreisträger“ aus Argentinien gezeigt. Wie der Verein mitteilt, erzählt der Streifen die Geschichte eines bekannten Schriftstellers, der nach 40 Jahren zurück in seinen Heimatort kommt und dort auf die Welt und Menschen trifft, die in seinen Romanen vorkommen und ihn berühmt gemacht haben. Ein Wiedersehen, das nicht ohne Folgen bleibt. Welche das sind, gibt es im Dorfgemeinschaftshaus am Bageritzer Weg 1, zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Bibliothek einen Tag geschlossen

Wegen einer Fortbildung des Teams der Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) bleibt die städtische Einrichtung am Freitag, dem 6. März, ausnahmsweise geschlossen. Schon am Samstag ist dann wie üblich an diesem Tag wieder von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Im webopac können Nutzer den Medienbestand der Bibliothek auch bequem online durchsuchen und die Ausleihfrist ihrer Medien selbst verlängern.

Der webopac findet sich im Internet unter http://kultur.delitzsch.de/webopac/ index.asp? DB=web_biblio

10.10. um 10.10 Uhr – Tag der Vereine in Wiedemar hat einen Termin

Wie können sich 32 Vereine aus 17 Ortsteilen der Gemeinde Wiedemar besser kennenlernen und sich gegenseitig helfen? Diese Frage beantworteten die Vertreter in den zurückliegenden Wochen selbst. Bei einem ersten Treffen im Spätsommer hatte jeder Verein die Möglichkeit, sich kurz zu präsentieren. Es wurde zudem nicht nur entschieden, dass diese Treffen beibehalten werden sollen, sondern auch, dass es einen Tag der Vereine geben wird.

Nach weiteren Treffen ist nun ein Termin gefunden: „Unser Tag der Vereine beginnt am Sonnabend, dem 10.10., um 10.10 Uhr in Zwochau“, teilen die Organisatoren um Kerstin Schilling von der Rabutzer Dorfgemeinschaft mit. Dazu soll das gesamte Dorf bespielt werden und der Tag mit einem großen Tanzvergnügen für alle im Saal des Gasthofs zur Kugel zu Ende gehen.

Soweit die Planung: Für alle bislang beteiligten Vereine und Interessenten findet am Mittwoch, dem 8. April, um 19 Uhr das nächste Treffen in Axels Bierstube in Pohritzsch statt. Aktuelle Informationen zum Vereinsleben können an kerstin.schilling@icloud.com geschickt werden.

Weltgebetstag der Frauen lädt ein: Simbabwe im Mittelpunkt

„Steh auf und geh!“ ist das Motto des Weltgebetstages am 6. März, der dieses Jahr aus dem südafrikanischen Land Simbabwe kommt. Darüber informiert Andreas Bechert, Öffentlichkeitsbeauftragter im Kirchenkreis Torgau-Delitzsch.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen seit über 100 Jahren für den Weltgebetstag und machen sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Frauen aus Simbabwe haben dieses Jahr den Bibeltext aus Johannes 5 ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte und geh!“, sagt Jesus darin zu einem Kranken. Mit ihrem Gottesdienst wollen die Simbabwerinnen sagen: Diese Aufforderung gilt allen. Gott öffnet Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung.

Zusätzlich möchte der Weltgebetstag das hochverschuldete Simbabwe durch eine teilweise Entschuldung entlasten. Deshalb richtet er sich, zusammen mit seinen Mitgliedsorganisationen, dem Bündnis erlassjahr.de und anderen mit einer Unterschriftenaktion an die Bundesregierung. Das Geld soll Simbabwe stattdessen in Gesundheitsprogramme investieren, die der Bevölkerung zugutekommen. Unterschriften sind auf einer Liste am Weltgebetstag oder online (www.weltgebetstag.de/aktionen) möglich.

Im Kirchenkreis Torgau-Delitzsch wird am 6. März in fast allen Pfarrbereichen der Weltgebetstag gefeiert, beispielsweise im – Pfarrbereich Audenhain: 15 Uhr in Klitzschen; Pfarrbereich Bad Düben: 19 Uhr, Bad Düben im Gemeinderaum der katholischen Kirche; Pfarrbereich Delitzsch: 17 Uhr, Gemeindehaus; Pfarrbereich Eilenburg: 19 Uhr im Gemeindesaal, mit Flötenkreis; Pfarrbereich Krippehna: in Lindenhayn, 15.30 Uhr Kaffeetrinken und Infos zu Simbabwe; 17 Uhr Gottesdienst, 18 Uhr Imbiss mit Speisen aus Simbabwe; Pfarrbereich Krostitz: 19 Uhr im Pfarrhaus Weltewitz; Pfarrbereich Schenkenberg: 14.30 Uhr in Löbnitz – Pastorkränzchen zum Weltgebetstag; Pfarrbereich Schkeuditz: Schkeuditz sowie die Pfarrbereiche Zschortau und Zwochau feiern gemeinsam 18 Uhr in der Altscherbitzer Kirche zu Schkeuditz; Pfarrbereich Sprotta: 19 Uhr in Mörtitz.

Von lvz