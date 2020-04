Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Delitzsch

125 Plakate werben für den Einkauf in Delitzsch

Mit dem Slogan „Jetzt erst recht – ich kauf’ in Delitzsch“ wirbt die Stadt jetzt 125 Mal in der City. Die Stadtverwaltung hat am Montag 125 Plakate in Delitzsch und den Ortsteilen aufhängen lassen. Denn jetzt dürfen in Sachsen Ladengeschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsflächengröße öffnen, wenn die entsprechenden Hygienevorgaben eingehalten werden. Das heißt: In der Loberstadt kommt damit wieder fast der gesamte Einzelhandel zum Laufen. Die Plakataktion war bereits länger vorbereitet worden, mit der Absicht an die Öffentlichkeit zu gehen, sobald die Geschäfte wieder öffnen dürfen. Die Stadtverwaltung ruft trotz allem dazu auf, in den Geschäften Mund und Nase zu bedecken und jeweils mindestens 1,50 Meter Abstand zum Nächsten zu halten.

Freuen können sich die Loberstädter auch auf die Umsetzung des Projekts „ Delitzsch floriert“, für das die Loberstadt vergangenes Jahr beim Wettbewerb „Ab in die Mitte“ mit einem Sonderpreis bekam. Anfang Mai sollen an der Eilenburger Straße und der Breiten Straße Blumenampeln angebracht werden. Mehr Flora an den Straßen soll zum Florieren von Handel und Wandel in der Stadt beitragen.

Maskenpflicht : Familienzentrum denkt an Ältere

Wer sich noch eine Schutzmaske besorgen will, hat dafür in Delitzsch neben den Apotheken verschiedene Alternativen. So bieten einige Schneiderinnen in der Stadt Masken aus Stoff in verschiedenen Designs an. Auch Modeläden haben teilweise textile Masken von großen Firmen vorrätig. Das Familienzentrum in der Mauergasse 19a bietet ebenfalls selbst genähte Schutzmasken an, die dort gefertigt wurden. Bevorzugt ältere Bürger sind willkommen, sich von Montag bis Freitag in der Zeit von 11 bis 12 Uhr solche Masken gegen eine kleine Spende im Familienzentrum abzuholen. Gerne können die älteren Bürger aber auch anrufen und sich die Maske liefern lassen, Telefon: 034202 329330.

Krostitz : Bänke her- und Spiegel eingerichtet

Die Sanierung der Stichstraßen Dübener Straße und Bahnhofstraße in Krostitz ist abgeschlossen, informiert die Gemeinde. Außerdem wurden jetzt an unübersichtlichen Straßen in verschiedenen Ortsteilen neue Verkehrsspiegel aufgebaut. Sie sollen kristische Stellen in Zschölkau, Krostitz und Priester entschärfen. Im Kurt-Fuchs-Stadion bekamen die Sitzbänke bereits vor Ostern einen neuen Anstrich und wurde Schadhaftes repariert.

Kita-Baustelle in Hohenossig meldet erste Engpässe

Noch gibt es nur kleine Verzögerungen. Aber auch die Gemeinde Krostitz muss feststellen: Am Bau der Kita Hohenossig gibt es aufgrund der Corona-Krise Materialengpässe. Trockenbaumaterial war dieser Tage nicht zum gewünschten Zeitpunkt lieferbar. Bisher führte das nur zu einem leichten Zeitverzug. Bisher ist das Ziel, den Eröffnungstermin zu halten, nicht gefährdet. Um die bisherige Kapazität von 58 Plätzen um circa 18 zu erweitern, wird ein angrenzendes Gebäude ausgebaut. Die neuen Plätze sollen ab 1. September zur Verfügung stehen.

Heimatverein Döbernitz sagt Sommerfest ab

Es trifft nicht nur Massenveranstaltungen: Nach der Absage aller Veranstaltungen des Heimatvereins Döbernitz im April und Mai, hat der Verein vorsorglich nun auch das Sommerfest abgesagt. Der Verein sieht sich nicht in der Lage, zu erwartende Auflagen erfüllen zu können. Aus diesem Hintergrund heraus hatte beispielsweise auch der Kartoffelhof Lienig schon sein Hoffest im September gestrichen. Der Heimatverein dagegen hofft auf sein Herbstfest, welches dann etwas größer ausfallen könnte.

