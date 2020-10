Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Delitzsch

Altarführung und Musik in der Kirche Podelwitz

Mit verschiedenen Veranstaltungen weist die Kirchgemeinde Podelwitz-Wiederitzsch in diesem Jahr auf das 500-jährige Altarjubiläum hin. Die nächste findet am Sonntag in der Kirche Podelwitz, Buchenwalder Straße 3, statt und befasst sich mit dem dreifach wandelbaren Altar, der im Jahr 1520 von Stefan Hermsdorf aufgestellt wurde. Wie die Kirchgemeinde mitteilt, wird es ab 16 Uhr eine Altarführung mit Stefan Thiele, Kurator des Schlossmuseums Chemnitz, geben. Ab 17 Uhr schließt sich ein Konzert mit Toni Fehse (Trompete) und Jonas Wilfert (Mende-Orgel) an. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um Spenden für die Finanzierung des Konzertes und für den Erhalt der Podelwitzer Kirche gebeten.

B 184 erhält bei Delitzsch neue Schwarzdecke

Die Bundesstraße 184 zwischen Delitzsch und Brodau ist seit Montag auf einem 1730 Meter langen Abschnitt voll gesperrt. Noch bis 10. Oktober wird die Fahrbahn des Unfallschwerpunktes erneuert. Am Mittwochnachmittag brachte das Unternehmen Kemna Bau im Bereich des Knotens B 184/K 7442 (Kreuzung bei Mc Donalds, Delitzsch) bereits die neue Schwarzdecke auf. Die Baukosten betragen insgesamt rund 108 200 Euro. Für die zweiwöchigen Arbeiten wurde eine weiträumige Umleitung über Krostitz und die Staatsstraße 4 auf die Bundesstraße 2 eingerichtet. Zwischen Delitzsch und Radefeld besteht eine Umleitung über Zwochau (B 183a, S 2 und S 1).

Die Bundesstraße 184 erhält in diesem Abschnitt eine neue Schwarzdecke. Quelle: Wolfgang Sens

Rasenkunst sucht Rasenkünstler

Ralf Witthaus will in Delitzsch ab dem 4. Oktober ein Rasenkunstwerk auf einer großen Fläche am Brunnen „Genesung“ erstellen. Dafür sucht der Aktionskünstler ab sofort Interessierte zum Mitmachen. Wie die Stadtverwaltung Delitzsch weiter mitteilt, soll das Kunstwerk anschließend für etwa 14 Tage sichtbar sein, bevor es langsam überwächst und ein Zitat zeigen, das es für die Betrachter zu entschlüsseln gilt. Ralf Witthaus arbeitet mit Motorsensen. Die ehrenamtliche Mitarbeit soll sowohl das Abstecken der Zeichnung im Rasen als auch die Arbeit mit der Motorsense beinhalten. Wer mitarbeitet, soll eine schwarze Hose, ein weißes Hemd oder Oberteil und Stahlkappenschuhe tragen. Interessierte melden sich bei Ralf Witthaus unter der Telefonnummer 0163 2496859. Der Künstler lädt am Dienstag, 6. Oktober, ab 18 Uhr zu einem Gespräch in den Stadtpark.

Lehrschwimmbecken bald wieder in Betrieb

Nicht wie zunächst erhofft am Montag, sondern erst ab dem 12. Oktober geht das Lehrschwimmbecken in der Artur-Becker-Oberschule wieder in Betrieb. Die gesamte Anlage musste in den vergangenen Wochen wegen der Reparatur an der Lüftungsanlage geschlossen werden. Zudem hat sich die Reparatur wegen der langen Lieferzeiten verzögert. Nach Einlassen, der chemischen Anpassung sowie der Temperierung des Wassers kann der Lehrbetrieb wieder starten.

