Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Delitzscher bewerten Delitzsch im Radtest des ADFC

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) will wieder wissen, wie fahrradfreundlich Delitzsch ist. Bei der bisher letzten großen Umfrage vor zwei Jahren vermiesten Raddiebstahl und Falschparker das Ergebnis. Dennoch schnitt Delitzsch mit der Note 3,66 im Mittelfeld ab. Noch bis zum 30. November sind die Radfahrer in Delitzsch dazu aufgerufen, an der ADFC-Umfrage teilzunehmen. Mitmachen kann jede Person, die Rad fährt, egal ob sie ADFC-Mitglied ist oder nicht. Bewertet werden unterschiedliche Aspekte, von der Wegequalität bis zur Frage, ob Radfahren im alltäglichen Stadtverkehr eher Entspannung oder eher Stress bedeutet. Insgesamt 32 Fragen umfasst der Katalog.

Der Fragebogen kann online unter www.fahrradklima-test.de ausgefüllt werden. Jetzt im Oktober werden bereits die ersten Zwischenergebnisse online gestellt, die Endergebnisse sind dann im Frühjahr 2021 online zu finden.

RAW-Senioren laden nach Tangermünde ein

Die Senioren des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerkes Delitzsch (RAW) haben sich für ihre jährliche Tagesfahrt Tangermünde ( Landkreises Stendal) ausgesucht. Die Fahrt soll am 15. Oktober stattfinden. Geplant ist eine Führung durch die Altstadt. Nach dem Mittagessen gibt es Zeit für das selbstständige Erkunden. Zum Abschluss steht eine Kaffeefahrt auf der Elbe auf dem Programm. Da die RAW-Senioren noch einige Plätze in ihrem Bus frei haben, möchten sie gern weitere Reisegäste einladen. Der Preis beträgt inklusive Stadtführung und Kaffeefahrt 48 Euro.

Anmeldungen unter 0177 3962331

Schatzsuche im Barockschloss

Auf „ Schatzsuche mit Schlossgeist Hugo“ geht es in den Herbstferien im Museum Barockschloss Delitzsch. Am Dienstag, dem 20., und am Donnerstag, dem 22. Oktober. Ab 14 Uhr können sich Mädchen und Jungen im Schloss ab 14 Uhr unter sachkundiger Führung auf diese besondere Entdeckungsreise begeben. Diese Veranstaltungen sind Teil der Veranstaltungen „Ferienspaß für Königskinder im Schlösserland Sachsen“.

In den sächsischen Herbstferien vom 17. Oktober bis zum 1. November gehen alle „Königskinder“ auf spannende Touren. In den alten Gemäuern meistern sie Schatzsuchen und lösen kniffligen Rätsel. Nachts im Museum bestehen sie mit ihrer Taschenlampe gruselige Abenteuer. In der Region um Leipzig sind auch Schloss Hartenfels und die Burg Gnandstein Ziele. Die jungen Teilnehmer können offiziell „Königskind“ werden. Wer in den rund 30 Schlössern, Burgen und Gärten beim Besuch gleich einen Stempelpass besorgt und dann Kronen sammelt, hat die Chance darauf.

Eine Anmeldung für die Veranstaltung im Delitzscher Barockschloss ist zwingend erforderlich unter Telefon 034202 67208 oder barockschloss@delitzsch.de. Infos zu Königskinder-Aktionen online auf www.schloesserland-sachsen.de/ferienspass

Badlandschaft – Restplätze für Bürgerdialog frei

Für den Bürgerdialog zur Badlandschaft in Delitzsch gibt es Restplätze. Der Bürgerdialog findet am 27. Oktober um 19 Uhr im Bürgerhaus in der Securiusstraße statt. Die Platzzahl ist begrenzt. An dem Abend sollen Ergebnisse der bisherigen Planung für den Standort Elberitzstraße vorgestellt werden.

Anmeldungen unter E-Mail: alexander.lorenz@delitzsch.de oder unter der Rufnummer 0162 2653613

