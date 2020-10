Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Beerendorfer Erntekrone ist eine der schönsten im Land

Der 27. Erntekronen-Erntekranz-Wettbewerb des Sächsischen Landfrauenverbandes ist zu Ende. Die Beerendorfer Landfrauen haben erfolgreich teilgenommen: Die Erntekrone, gebunden von den Landfrauen aus dem Delitzscher Ortsteil, wurde in Dresden gleich doppelt prämiert – mit dem 2.Platz der Fachjury und mit dem Publikumspreis.

Anzeige

Die Erntekrone der Beerendorfer Landfrauen. Quelle: Landfrauen Beerendorf

Die Wertung der Jury konnte mit nur vier Punkten Vorsprung der Sorbische Dorfverein „Domizna“ für sich entscheiden und verwies die Beerendorfer Erntekrone auf den zweiten Rang. Das Publikum sah es anders und gab dem Beerendorfer Exponat die meisten Stimmen. 8 Erntekronen, 11 Erntekränze und 17 Freestyle-Exponate haben sich der Bewertung durch die Fachjury gestellt und wetteiferten außerdem um die Gunst des Publikums.

Breitbandausbau in Delitzsch

Der Netzausbau läuft weiterin Delitzsch. Für die Verlegung von Glasfaserkabeln und den Breitbandausbau gibt es derzeit verschiedene Baustellen, an deren Ende schnelles und zuverlässiges Netz stehen soll.

Seit Montag wird in der Securiusstraße gewerkelt, um Glasfaserkabel zu verlegen. Quelle: Wolfgang Sens

Seit dem gestrigen Montag wird in der Securiusstraße gewerkelt, um Glasfaserkabel zu verlegen. Voraussichtlich bis 16. Oktober ziehen sich die Arbeiten, was auch eine halbseitige Sperrung der viel befahrenen Straße notwendig macht. Auch in angrenzenden Straßen wie der Erzbergerstraße kommen die Kabel in die Erde. Im Ortsteil Schenkenberg läuft ebenfalls der Breitbandausbau, noch bis Jahresende dauern dort die Arbeiten in einigen Straßen an.

Agrarflugplatz und Kompostwerk sind Themen im Rat Wiedemar

Die Mitglieder des Gemeinderates Wiedemar beraten am Donnerstag ab 19 Uhr unter anderem der Antrag des Kompostwerks, der die Errichtung einer Kompostierungsanlage im Ortsteil Kyhna vorsieht. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht ein Bauantrag des Modellsportvereins Schkeuditz für die Nutzungsänderung des Agrarflugplatzes nahe des ehemaligen Bahnhofs Kölsa für Modellflieger. Ebenfalls soll über weitere Leistungsvergaben zum Neubau der Kita Wiedemar, die Innenentwicklung des Wohngebiets „An den Teichen“ in Klitschmar und über verkaufsoffene Sonntag im Jahr 2021 diskutiert werden. Die öffentliche Sitzung findet in der Turnhalle im Ortsteil Kyhna statt.

Ferienangebote im Kosebruchweg

Alle Ferienkinder, die Lust haben mit Hammer, Nagel und Schere Selbstgemachtes zu gestalten, sind im Herbstferien-Workshop des Soziokulturellen Zentrums im Kosebruchweg 14 willkommen. Der Workshop findet vom 19. bis 23. Oktober statt, ein Näh-Workshop am 19. und am 23. Oktober im „Stoffwechsel“ im Amselweg. Es wird ein Rucksack designt.

Anmeldungen und Infos unter 034202 301866 und 034202 359982 (Nähen).

Wiedemar will ein Jugendparlament

Die Gemeinde Wiedemar soll ein Jugendparlament (JuPa) erhalten. Dafür werden ab sofort Kandidaten gesucht. Wer in der Gemeinde lebt, die 17 Ortsteile mitgestalten und Projekte für Jugendliche voranbringen will, zudem Lust hat, Politik zu machen und zwischen 9 und 27 Jahren alt ist, kann sich anmelden. Die Wahl soll am 17. November stattfinden.

Der Kandidatenbogen ist im aktuellen Wiedemarer Gemeindeboten zu finden, der auch auf der Homepage www.wiedemar.de heruntergeladen werden kann. Abgegeben kann der Bogen dann in der Gemeindeverwaltung, Kyhnaer Hauptstraße 29 in Kyhna, werden.

Restplätze für Bürgerdialog

Für den Bürgerdialog zur Badlandschaft in Delitzsch gibt es Restplätze. Der Bürgerdialog findet am 27. Oktober um 19 Uhr im Bürgerhaus in der Securiusstraße statt. Die Platzzahl ist begrenzt. An dem Abend sollen Ergebnisse der bisherigen Planung für den Standort Elberitzstraße vorgestellt werden.

Anmeldungen unter E-Mail: alexander.lorenz@delitzsch.de oder unter der Rufnummer 0162 2653613

Von lvz