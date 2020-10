Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Delitzsch

Musikalische Lesung in Delitzsch

Zum 90. Geburtstag von Eva Strittmatter lädt die Bibliothek Alte Lateinschule in Delitzsch mit der Kulturstiftung des Bundes am Donnerstag zu einer musikalischen Lesung ein. Ab 19.30 Uhr startet das Programm „Briefe aus Schulzenhof und anderswo“. Uta Hauthal liest und singt, Derek Henderson begleitet sie am Piano. Die Zahl der Plätze ist stark begrenzt.

Der Eintritt ist frei. Eine verbindliche Anmeldung in der Bibliothek ist nötig (Telefon 034202 67180, E-Mail stadtbibliothek@delitzsch.de)

Grundschule Zwochau öffnet Türen

Die Sankt-Martin-Grundschule pro Montessori in Zwochau lädt am Freitag zum Tag der offenen Tür ein. Von 14 bis 17 Uhr können sich potenzielle Schüler und deren Eltern informieren und an Führungen durch das Schulhaus an der Leipziger Straße 20 teilnehmen. Die Pädagogen stehen für Gespräche bereit.

Neue Fenster für Kita Freundschaft

Die Delitzscher Kita Freundschaft in der Johannes-R.-Becher-Straße bekommt neue Fenster. Das hat der Technische Ausschuss des Stadtrats beschlossen. Die Arbeiten mit der Auftragssumme in Höhe von rund 52 000 Euro wurde an ein Frankenberger Unternehmen vergeben.

Drogeriemarkt spendet für Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr Benndorf kann sich über eine Finanzspritze freuen. Mit ihrem Einkauf konnten Kunden Engagement unterstützen, weil der dm-Drogeriemarkt Teile seines Tagesumsatzes spendete. Laut Susan Trojansky, Filialleiterin in Delitzsch, kamen so 672,78 Euro zusammen. „Die Aktion ‚Jetzt Herz zeigen!‘ war für uns eine tolle Gelegenheit den Menschen zu danken, die Zeit und Kraft in Herzensangelegenheiten stecken. Das Engagement in unserer Region ist sehr vielfältig und es war schön zu sehen, wie auch unsere Kunden deren Arbeit mit ihrem Einkauf unterstützt haben“, so Trojansky.

Vergeblich: Anfragen an Mühlenverein

Der Zwochauer Mühlenverein hat alle Veranstaltungen 2020 abgesagt. Dennoch bestehe eine ungebrochene Nachfrage, sagt Dieter Kohl vom Mühlenverein. „Wir als Verein verzeichnen verstärkte Anfragen von Händlern, die gern auf unserer Saisonabschlussveranstaltung ihre Waren angeboten hätten“, sagt Kohl. Leider gehe es nicht, sagt Kohl. Alle Veranstaltungstermine bis 31. Dezember sind abgesagt.

Am Samstag ist Spielplatzpflegetag

Samstag organisiert die Bürgerinitiative Menschenskinder einen Spielplatzpflegetag in Delitzsch. Der Spielplatz in der Blücherstraße soll gepflegt und gestrichen werden, kündigt die Initiative an. Der Spielplatzpflegetag soll von 10 bis 17 Uhr laufen. Die Teilnehmer werden gebeten, nach Möglichkeit selbst eine Schleifmaschine mitzubringen, aber auch andere tatkräftige Unterstützung ist gerne gesehen.

