Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Tiergarten freut sich über Futterspenden

Der Förderverein des Tiergartens Delitzsch freut sich über Futterspenden, die die vorhandenen Mittel noch unterstützen. Alles, was für den menschlichen Verzehr geeignet ist, aber nicht mehr gebraucht wird, wird im Tiergarten gerne genommen. Wer zum Beispiel eine Überernte von Kürbis, Zucchini und Co. hat, kann den Tieren damit zusätzliche Leckerbissen verschaffen. Gefragt sind auch Zwieback, Reis, Kartoffeln, Walnüsse und Kräuter, Fleisch dagegen nicht. Wenn ein Apfel oder eine Tomate mal einen Fehler haben, werden sie im Tiergarten noch gerne genommen. Total überlagerte, verdorbene oder schimmlige Lebensmittel sind ganz klar nicht gefragt. Tiere sind keine Müllschlucker. Aus dem Grund wird auch kein getrocknetes Brot angenommen, weil es oft mit Schimmel befallen ist. Man muss auch damit rechnen, dass es ein Nein gibt, weil die Lagerkapazitäten es gerade nicht hergeben oder ein bestimmtes Lebensmittel nicht gebraucht wird. Obst und Gemüse sollten reif sein, auch bei Tieren besteht die Gefahr, dass unreife Früchte Unwohlsein und Durchfall verursachen. Aus dem Grund wird auch darum gebeten, von der Spende von Weintrauben abzusehen. Wer etwas spenden will, der sollte sich vorab im Tiergarten melden.

Anzeige

Neue Radler-Brücke in Döbernitz

Die Stadt Delitzsch hat jetzt den Auftrag für den Bau der Radler-Brücke über den Lober im Ortsteil Döbernitz öffentlich ausgeschrieben. Die Ausführung ist jetzt zwischen dem 8. Februar und 15. Mai vorgesehen. Die kleine Brücke führt in Verlängerung der Willi-Keller-Siedlung in Döbernitz über den Lober in Richtung Norbert-Lienig-/Poetenweg. Ihre Erneuerung ist bereits seit einigen Jahren angedacht gewesen.

Info-Abend zur freien Grundschule

Das Team der ersten freien Grundschule in Delitzsch lädt zum Info-Abend ein. Interessierte Eltern, die ihr Kind für das Schuljahr 2021/2022 an der evangelischen Grundschule anmelden möchten, können sich am 14. Oktober über die Bildungseinrichtung informieren. Der Informations-Abend beginnt um 18 Uhr in der Aula der Schule in der Schulstraße. Ein Rundgang wird nach einem Austausch über Konzept und offene Fragen den Abend abrunden.

Ferienangebote im Soziokulturellen Zentrum

Ferienkinder, die mit Hammer, Nägeln und Schere Selbstgemachtes gestalten wollen, sind beim Herbstferien-Workshop vom 19. bis 23. Oktober jeweils von 9 bis 12 Uhr im Soziokulturellen Zentrum, Kosebruchweg 14, willkommen. Gemeinsam wird ein Nagelbild entworfen. Die Kosten betragen pro Tag drei Euro. Ein Näh-Workshop findet am Montag, dem 19. , und am Freitag, dem 23. Oktober, von 9 bis 12 Uhr im „Stoffwechsel“ im Amselweg 5 statt. Dort können die jungen Teilnehmer einen Rucksack designen. Eine erfahrene Näherin begleitet. Kosten pro Tag: zehn Euro.

Anmeldungen für den Nagelbilder-Workshop unter Telefon 034202 301866, für den Rucksack-Workshop unter Telefon 034202 359982.

Meditationsabend im Klanggewölbe

Die Heilpraktikerin Nora Gröbel lädt für Montag ab 18.30 Uhr zu einer Meditation über zwei Herzen von Master Choa Kok Sui und einer anschließenden Klangreise ins Delitzscher Klanggewölbe ein. „Unsere Aufmerksamkeit richtet sich im Verlauf des Abends nicht nur auf unser eigenes Empfinden, sondern auch auf die Wahrnehmung unserer Umgebung“, teilt Göbel mit. Die Veranstaltung im Kellergewölbe des Barockschlosses dauert ungefähr 90 Minuten. Eintritt bei Austritt auf Spendenbasis.

Anmeldung unter 01573 2543988, oder via E-Mail an info@pranaheilung-leipzig.de

Kein Ziehwerkertreffen in diesem Jahr

Lange und schöne Tradition hat das Treffen alter Ziehwerker in Delitzsch. Diese langjährige und beliebte Tradition jedoch muss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen, informieren die Organisatoren. Sie hoffen auf Verständnis der einstigen Mitarbeiter des Ziehwerkes, die sich sicher schon auf das Treffen gefreut hatten. Die Organisatoren hoffen nun jedoch, dass 2021 zum gewohnten Termin, dem ersten Freitag im November, alle wieder dabei sein können.

Von lvz