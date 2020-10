Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Neuer Anlauf für Spirit-Festival in Roitzschjora

Das Spirit-Festival nimmt neuen Anlauf für seine erste Ausgabe in Roitzschjora. Der Kartenvorverkauf ist eröffnet. Die für 2020 gekauften Tickets behalten Gültigkeit. Nachdem das Festival in diesem Jahr der aktuellen Pandemie zum Opfer gefallen ist, wird sich nun auf das nächste konzentriert, obwohl noch nicht abzuschätzen ist, wie alles laufen kann oder wird. Dank vieler Spenden konnte immerhin das finanzielle Loch, das durch die bereits laufende Organisation entstanden war, geschrumpft werden. „Wir wissen Stand jetzt zumindest so viel, dass unser Line-Up für nächstes Jahr im Groben steht und wir versuchen das Ding entsprechend durchzuziehen“, informieren die Organisatoren. Das größte Punk-Ska-Oi-Festivals im Osten Deutschlands soll nun vom 19. bis zum 21. August stattfinden. Bands wie Talco, Sick Of It All, Dead Kennedys und Dritte Wahl stehen im Programm.

Nachdem Löbnitz mit Wehmut vor drei Jahren das With Full Force, das nun Full Force heißt, nach vielen Jahren des Auf- und Zusammenwachsens nach Gräfenhainchen/Ferropolis ziehen sah, wurde sich auf den Nachfolger gefreut. Das Spirit from the Street, das auf dem ehemaligen Militärflugplatz im brandenburgischen Niedergörsdorf weichen musste, könnte nun ein Jahr später als gedacht auf dem Roitzschjoraer Flugplatzgelände abheben.

www.spirit-festival.com

Kamingespräch zum US-Wahlkampf

Am 3. November entscheiden die amerikanischen Wähler, ob der Republikaner Donald Trump weitere vier Jahre im Weißen Haus regieren oder ob er seinen Platz an den demokratischen Kontrahenten Joe Biden abgeben wird.

Der Historiker und Journalist Christoph von Marschall wird dazu im Delitzscher Kamingespräch am 14.Oktober ab 19 Uhr die Positionen der beiden Kandidaten entlang aktueller Themen wie der Pandemie, der Wirtschaftslage und der Black-Lives-Matter-Bewegung analysieren und gemeinsam mit dem Publikum diskutieren.

Verbindliche Anmeldung unter marion.hill@slpb.smk.sachsen.de vorausgesetzt. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.

Delitzscher bewerten Delitzsch im Radtest

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) will wieder wissen, wie fahrradfreundlich Delitzsch ist. Bei der bisher letzten großen Umfrage vor zwei Jahren vermiesten Raddiebstahl und Falschparker das Ergebnis. Dennoch schnitt Delitzsch mit der Note 3,66 im Mittelfeld ab. Noch bis zum 30. November sind die Radfahrer in Delitzsch dazu aufgerufen, an der ADFC-Umfrage teilzunehmen. Mitmachen kann jede Person, die Rad fährt, egal ob sie ADFC-Mitglied ist oder nicht. Bewertet werden unterschiedliche Aspekte, von der Wegequalität bis zur Frage, ob Radfahren im alltäglichen Stadtverkehr eher Entspannung oder eher Stress bedeutet. Insgesamt 32 Fragen umfasst der Katalog. Der Fragebogen kann online unter www.fahrradklima-test.de ausgefüllt werden. Jetzt im Oktober werden bereits die ersten Zwischenergebnisse online gestellt, die Endergebnisse sind dann im Frühjahr 2021 online zu finden.

Rackwitzer Schulen werden digital

Die Gemeinde Rackwitz investiert in den kommenden Jahren rund 165 000 Euro in die Ausstattung ihrer Grundschulen. Konkret stehen der Kommune rund 116 000 Euro für die Errichtung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur aus dem Digitalpakt zur Verfügung. Zusätzlich will die Gemeindeverwaltung den Betrag um 49 000 Euro aus Eigenmitteln aufstocken. Die Klassenräume der Grundschulen in Zschortau und Rackwitz sollen interaktive Tafeln erhalten und mit einem Wlan-Netz ausgestattet werden. Der Medienraum der Grundschule Zschortau soll unter anderem acht Notebooks erhalten, in Rackwitz muss der Serverraum erneuert werden. Zudem sei die Anschaffung von Laptops geplant, sagte BM Schwalbe.

Delitzsch verteilt Mittel aus Digitalpakt

Die Stadt Delitzsch hat rund 950 000 Euro für Digitalisierung ihrer Schulen erhalten. Das Geld soll in drahtlose Internetzugänge, Laptops und interaktive Tafeln investiert werden. Da die vor kurzem grundlegend sanierte Oberschule Erasmus-Schmidt-Schule laut Stadtverwaltung bereits sehr gut ausgestattet sei, sollen sich künftige Infrastrukturmaßnahmen und Anschaffungen auf die zweite Oberschule, die Artur-Becker-Oberschule, sowie die drei Grundschulen in Trägerschaft der Stadt konzentrieren. Dadurch ergebe sich folgende Verteilung der Fördermittel:

Grundschule Rosenweg: 224 550 Euro

Grundschule Diesterweg: 163 500 Euro

Grundschule Ost: 154 000 Euro

Artur-Becker-Oberschule: 298 100 Euro

Erasmus-Schmidt-Oberschule: 12 900 Euro

Ur-Krostitzer jetzt mit LED-Schriftzug statt Neonröhren

Die Leuchtsignale des markanten Schriftzugs „Ur-Krostitzer“ an der Krostitzer Brauerei sind jetzt ersetzt worden. Statt der bisherigen fast 20 Jahre alten Neonröhren-Buchstaben strahlen nun LEDs, wodurch der Energieverbrauch laut Mitteilung des Unternehmens zukünftig um das Fünffache gesenkt wird. „Die Tage werden kürzer und unsere Leuchtschrift wird täglich wieder viel länger zu sehen sein. Wir freuen uns, dass unser neuer Schriftzug nicht nur schick, sondern zugleich viel energiesparender ist“ nennt Brauereichef Wolfgang Welter einen der Hauptgründe für den Umbau der Leuchtwerbung. Das Logo wurde ein klein wenig den modernen Sehgewohnheiten angepasst, soll jetzt eleganter und dynamischer wirken. Im Vorfeld wurde lange getüftelt, um das LED-Licht der bisherigen Farbe und Leuchtkraft der grünen Buchstaben nachzuempfinden. Die Montage selbst nahm nur wenige Tage in Anspruch. Bereits seit Donnerstag Abend thront der bekannte Schriftzug „Ur-Krostitzer“ nun wieder in 20 Meter Höhe. Die einzelnen Buchstaben verteilen sich auf eine Länge von fast 10 Metern und erreichen eine Höhe von 1,60 bis 2,70 Metern.

