Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“ erhält 10 000 Euro von der Stadt

Die Stadt Delitzsch fördert das Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“ in Trägerschaft des Soziokulturellen Zentrums weiter mit 10 000 Euro jährlich. Einen entsprechenden Beschluss, der auch die Einbindung des Hauses in die kommunalen Aktivitäten zur Schaffung guter Entwicklungschancen und fairer Teilhabe für jeden Bürger vorsieht, fasste der Stadtrat. Für das Mehrgenerationenhaus ist diese Entscheidung Voraussetzung, um Mittel aus dem Bundesprogramm „ Mehrgenerationenhaus“ zu beantragen. In der nächsten Förderperiode, die von Januar 2021 bis Dezember 2028 reicht, werden Mehrgenerationenhäuser daraus mit 40 000 Euro jährlich gefördert. Die Stadt unterstützt das Haus im Delitzscher Norden, in dem unter anderem Fitness und Treffs für Senioren, Krabbelgruppen oder Tanzkurse angeboten werden, seit 2006.

Ehemaliger Wise Guy gibt Wohnzimmerkonzert in Delitzsch

Das hatte sich die Delitzscherin Josephine Berger gewünscht: Ein Wohnzimmerkonzert mit Eddi Hüneke. Der ist Gründungsmitglied der erfolgreichsten A-Capella-Band Deutschlands, und startete nach deren Auflösung solo durch. Dabei hatte er schon im vorigen Jahr die Idee der Wohnzimmer-Tour quer durch Deutschland. Er unterhielt im kleinen Rahmen auch in Wien oder Zürich.

Eddi Hünike von der A capella-Band Wise Guys, die sich vor drei Jahren auflöste, gab für die Delitzscherin Josephine Berger ein Wohnzimmer-Konzert. Quelle: privat

Die 30-jährige Josephine und ihre Mutter Veronika Berger sind schon lange Fans der Band, waren früher auch bei Konzerten. Nun wurde sich fürs WoZiKonzert beworben. Voriges Jahre hatte es nicht geklappt, aber diesmal. Das Konzept: Hüneke tritt eine gute Stunde exklusiv für die Einladenden und deren Gäste auf. Er bringt dafür alles Technisch-Musikalische mit, der Gastgeber sorgt fürs Publikum und Verpflegung. Am Ende wird für den Aufwand gespendet. Das Konzert muss nicht unbedingt in einem Wohnzimmer stattfinden, es kann auch ein überdachter Innenhof sein, eine Scheune, ein Garten. In Delitzsch hatten die Bergers ihre Gäste ins Gemeindehaus „Zu den fünf Kirchen“ eingeladen. Es kann durchaus als ihr Wohnzimmer gelten. Denn sie haben schon oft dort gefeiert. Corona-bedingt musste die Zahl auf 30 beschränkt bleiben. „Wir haben viel über die Texte gelacht“, kann Familie Berger hinterher bilanzieren. Schließlich beschreibt und karikiert Hüneke in seinen Liedern Alltagserfahrungen wie „Spieleabend“ und „Im Urlaub muss man fröhlich sein“ oder spendet auch mal Trost: „Alles wird gut“.

Ein Dach für die neue Kita in Wiedemar

Die Gemeinde Wiedemar hat weitere Leistungen für den Kita-Neubau im Ortsteil Wiedemar beschlossen. Für rund 230 000 Euro vergaben die Räte in ihrer jüngsten Sitzung Dachdeckerarbeiten und für rund 8300 Euro Gerüstbauarbeiten. Die Gesamtkosten des Neubaus, der 2022 abgeschlossen sein soll, belaufen sich auf circa 2,2 Millionen Euro. Im August hatte der Gemeinderat mit den Tief- und Rohbauarbeiten die ersten Leistungen für rund und 694 000 Euro vergeben. Anfang Oktober setzten Kita-Leiterin Jeanette Hammer, der stellvertretende Bürgermeister Steve Ganzer ( CDU) sowie Pate und Kinderliedkomponist Rolf Zuckowski den ersten Spatenstich.

Preisgekrönte Erntekrone zu besichtigen

Beim diesjährigen Sächsischen Erntekronen- und Erntekranz-Wettbewerb in Dresden haben die Beerendorfer Landfrauen mit einem 2. Platz der Jury und dem Publikumspreis geehrt. Nun steht die Erntekrone wieder in der Dorfkirche neben der Siegekrone aus dem Vorjahr. Interessierte haben am Sonntag, dem 25. Oktober, die Möglichkeit, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr die Kronen zu besichtigen.

Telefonische Anmeldung unter der Nummer 034202 93256 oder per Mail: landfrauen.beerendorf@googlemail.com

Letzter Flohmarkt des Jahres in Krensitz

Der vorletzte Krensitzer Flohmarkt des Jahres ist am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr im Krostitzer Ortsteil angesagt. Auf dem Hof an der Leipziger Straße 6, direkt an der Bundesstraße 2, bieten Privatverkäufer aus der Region ihre kleinen und großen Schätze an. Das Konzept: Jedem verwertbaren Gegenstand eine zweite Chance geben. So wird es nie langweilig. Den letzten Flohmarkt in Krensitz für 2020 gibt es voraussichtlich am Sonnabend, dem 14. November, mit einem leisen Hauch von vorweihnachtlichem Flair.

