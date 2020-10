Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Wie kam das viele Grün in den Wallgraben ?

So viele Pflanzenwie jetzt zu sehen sind, waren für den sanierten Teil des Wallgrabens in Delitzsch nie geplant. Im ersten Bauabschnitt am Halleschen Turm wuchsen binnen weniger Wochen ungewollt Pflanzen auf.

Im ersten Bauabschnitt am Halleschen Turm wuchsen binnen weniger Wochen ungewollt Pflanzen auf. Quelle: Wolfgang Sens

Das Warum scheint geklärt: Der sogenannte „Ästige Igelkolben“, ein Rohrkolbengewächs, sei aus dem Lober, der den Wallgraben speist, eingetragen worden, erklärt der Delitzscher Garten- und Landschaftsarchitekt Sven Reuter, der die Stadtverwaltung während der Baumaßnahme beim Thema Ökologie beraten hat. Reuter geht davon aus, dass sich die auf natürliche Art bildende Schlammschicht am Grund des Wallgrabens das massive Wachstum einzudämmen vermag. Unterdessen hegt SPD-Stadtrat Reinhard Zänker weiterhin Zweifel an der korrekten Ausführung der Sanierung mit Bentonitmatten & Co. – er habe ja immerhin seit 25 Jahren Erfahrung mit seinem Gartenteich. Die Verwaltungsspitze entgegnete ihm bereits, dass Gartenteich und ein Gewässer wie der Wallgraben nicht gleich sind.

Rackwitz schließt Stromkonzessionsvertrag

Die Gemeinde Rackwitz und der Energieversorger EnviaM haben einen neuen Vertrag abgeschlossen mit einer zwanzigjährigen Laufzeit ab 1. Januar 2022 abgeschlossen. „Wir haben mit EnviaM einen verlässlichen, regionalen Partner an unserer Seite und freuen uns in den nächsten 20 Jahren auf eine angenehme Zusammenarbeit“, sagte der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos). Mit einem Stromkonzessionsvertrag erlauben Kommunen dem Energiedienstleister die Nutzung ihrer öffentlichen Wege und Straßen, um Stromleitungen zu verlegen und zu betreiben. Als Gegenleistung erhalten die Kommunen jährlich eine Konzessionsabgabe. In Rackwitz sind dies insgesamt rund 155 000 Euro. EnviaM versorgt über 5000 Einwohner in der Gemeinde.

Gepard auf Liebes-Dienstreise

Der dreijährige Gepard, der voraussichtlich ab Montag im Tiergarten Delitzsch zu sehen ist, wird die Stadt regelmäßig verlassen. Geparden gelten als stark bedroht. Das Männchen wird künftig ab und an auf „Dienstreise“ gehen, um in anderen zoologischen Einrichtungen weibliche Tiere zu begatten und so hoffentlich zum Erhalt der Art beizutragen. Bis das Tier offiziell gezeigt wird, bleibt der Bereich um die Anlage erstmal gesperrt – so soll er sich störungsfrei eingewöhnen können.

Ferienangebot in der Mauergasse

Ab Dienstag werden im Familienzentrum in der Delitzscher Mauergasse verschiedene Herbstferienangebote gemacht. So gibt es an den Feriendienstagen zum Beispiel jeweils von 11 bis 13 Uhr einen Nähkurs, am ersten Feriendonnerstag kann man ab 14 Uhr Drachen basteln, die am Donnerstag darauf ausprobiert werden. Und es gibt weitere Angebote.

Anmeldung und Infos unter 034202 329 330/-350/-340 oder auch f.family@gmx.de oder jugendberatung.delitzsch@gmx.de

Vortrag zur Eisenbahn-Historie

Um die Frage, wie die Eisenbahn nach Delitzsch kam, geht es am Mittwoch, dem 28. Oktober, in einem Vortrag. Mit Bildern berichtet Hartmut Schöttge viel Wissenswertes über die spannenden Anfangsjahre des Delitzscher Bahnhofs von 1857 bis 1886. Der Vortrag beginnt um 18 in der Delitzscher Geschäftsstelle der Volkshochschule, Wittenberger Straße 1.

Eine Anmeldung unter 03421 758 7232 ist erforderlich.

