Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Soziokulturelles Zentrum lädt zu Sonntagskaffee und Spielenachmittag .

Bürgerschaftliches Engagement und das Ehrenamt haben in unserem täglichen Leben einen Zugewinn erlangt sowie an Bedeutung gewonnen. In unserem Verein gab es schon immer Leute, die freiwillig zugepackt haben. Unterstützung von Außerhalb gab es seltener. Grund genug, neue Ansätze und Ideen zu entwickeln, um in dieser Richtung mehr Unterstützung zu bekommen. Vor geraumer Zeit luden dazu unser Vereinsvorstand, Geschäftsleitung, Mitarbeiter und Vereinsmitglieder potentielle Helfer in das Soziokulturelle Zentrum ein. Diese Zusammenkunft war erfolgreich und gab erste Impulse.So zum Beispiel werden noch im Oktober Ehrenamtliche den Verein tatkräftig unterstützen. Erste Termine stehen schon fest und werden per Flyer und Plakate bekannt gegeben. Neu sind Angebote für alle Bürger, die gemeinsam schöne Stunden verbringen möchten. Ein Tipp für alle, die gern Sonntags ein Stückchen selbstgemachten Kuchen und frischen Kaffee in Gesellschaft genießen möchten: ab dem 18.10.2020 ist unser „SONNTAGSKAFFEE“ von 14.00 bis 17.00 Uhr im Soziokulturellen Zentrum im Kosebruchweg 14 geöffnet und dann immer jeden 1. und 3. Sonntag im Monat. Auch an Spielfreudige haben unsere ehrenamtlichen Helfer gedacht. Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat gibt es einen „ SPIELENACHMITTAG“ von 14.00 bis 17.00 Uhr. Karten- und Brettspiele, aber auch Gesellschaftsspiele können gespielt und ausprobiert werden. Geplant sind auch Buchlesungen oder Angebote zur Internationalen Küche. Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer finden auch unsere Bereiche Jugendweihe, Stoffwechsel und unser Mutter-Kind-Heim in Reibitz.

Das 2. Delitzscher Jugendparlament konstituier sich

Das zweite Delitzscher Jugendparlament ist gewählt worden. Am 22. Oktober, 17.30 Uhr, findet die konstituierende Sitzung im Bürgerhaus Delitzsch statt. Sollte der Mindestabstand nicht einzuhalten sein, besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Gewählt werden soll unter anderem der Vorsitzende des Gremiums, aber auch Themen wie einen Antrag zum Bußgeld für Zigarettenreste und einen Antrag zur Aufwertung des Bolzplatzes Rathenaustraße haben die Jugendlichen auf der Agenda. An der Wahl hatten 63 Wahlberechtigte teilgenommen. Mehr als 2000 Jugendliche in der Delitzscher Bevölkerung sollen durch das Parlament vertreten werden. Bei der ersten Jugendparlamentswahl 2018 hatten noch 91 dieser potenziellen Wähler teilgenommen. Die Jugendlichen hatten für die Wahl den Antrag gestellt, dass diese in den Schulen stattfinden kann, sodass die Wahlbeteiligung höher ausfällt – der Antrag ging nicht durch und die Wahlberechtigten mussten im Rathaus wählen. Für die zwölf Sitze gab es zwölf Kandidaten, alle sind gewählt.

Neue Löschfahrzeuge für die Wehren in Zschortau und Wiedemar

Die Gemeinden Wiedemar und Rackwitz haben ihre neuen sogenannten Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF 20) bestellt. Einen entsprechenden Beschluss zur Auftragsvergaben stimmten die Gemeinderäte in ihren jeweils jüngsten Sitzunen zu. Kostenpunkt je Fahrzeug: rund 440 000 Euro. Die neuen Fahrzeuge sind Teil einer Sammelbeschaffung von sechs nordsächsischen Kommunen – dazu zählen neben Rackwitz und Wiedemar auch Schkeuditz, Bad Düben, Wermsdorf und Belgern-Schildau, die ihre Bescheide jedoch später erhalten. Die Gemeinden Rackwitz und Wiedemar erhielten jeweils eine Fördersumme in Höhe von rund 326 000 Euro. Die Neuanschaffungen werden Modelle ersetzen, die teilweise knapp 30 Jahre alt sind. Ende des Jahres 2021 oder Anfang 2022 sollen die HLF ihren Dienst in der Ortswehr Zschortau beziehungsweise in der Ortswehr Wiedemar aufnehmen.

Buchkino für Kinder

Am Samstag, dem 24. Oktober, ist „Tag der Bibliotheken“. Die Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) in Delitzsch bietet für diesen Tag um 10 Uhr und um 11 Uhr jeweils eine Bilderbuchkino-Vorlesestunde für Kinder ab vier Jahre an. Zu sehen und zu hören ist „ Jim Knopf und der fliegende Teppich“, bei dem sich alles um ein Abenteuer wie aus Tausendundeiner Nacht dreht.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist unter 034202 67180 zwingend erforderlich.

Ferienprogramm im Schloss ausgebucht

Die Herbstferienveranstaltungen im Barockschloss Delitzsch sind ausgebucht. Für die Schatzsuchen im Museum am 20. und am 22. Oktober sind leider keine Anmeldungen mehr möglich und Interessenten müssen vertröstet werden. Diese Veranstaltungen sind Teil der Veranstaltungen „Ferienspaß für Königskinder im Schlösserland Sachsen“. In der Region um Leipzig sind auch Schloss Hartenfels und die Burg Gnandstein Ziele.

USH: Achtung, es wird geschossen

Auf dem Standortübungsplatz am Rande von Delitzsch ist seit Donnerstag Hochbetrieb. Die Unteroffizierschule des Heeres (USH) gibt eine Schießwarnung für den 22., 27., 28. und 29. Oktober jeweils von 7 bis 17 Uhr heraus. Die Standortschießanlage werde an diesem Tag stark frequentiert, warnt die USH. Es wird dringend darauf verwiesen, dass Absperrschranken und rote Warnflaggen zu beachten sind und den Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge zu leisten ist.

Von lvz