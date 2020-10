Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Schulze-Delitzsch-Haus in Arbeit

Der Umbau des Genossenschaftsmuseums in der Delitzscher Kreuzgasse schreitet auch nach der Fertigstellung der beiden großen Räume im Erdgeschoss voran. Demnächst soll der Eingangsbereich neu gestaltet werden. Zugleich wolle man künftig den überdachten Hof stärker museal nutzen. Das Glasdach im kleinen Hof des Museums wurde mit einer sonnenlicht-dimmenden UV-Schutzfolie versehen, um ein unangenehmes Aufheizen zu vermeiden.

Anzeige

Rackwitz will Balkone in Loberstraße installieren

Der Rackwitzer Gemeinderat beschäftigt sich in seiner nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag unter anderem mit einem Bauvorhaben im Rackwitzer Neubaugebiet. Am Mehrfamilienhaus in der Loberstraße 2 sollen Balkone angebracht werden. Dafür ist der Auftrag zu vergeben.

Weiterhin stellt das Regionalmanagement des Vereins Delitzscher Land aktuelle Förderprojekte in der Gemeinde vor. Auf der kurzen Tagesordnung steht zudem wie gewohnt der Punkt Bürgerfragen.

Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr und findet wie bereits im September im Saal der Bunten Bühne Biesen, Eilenburger Straße 14, im Ortsteil Biesen statt. Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass zu diesem Zeitpunkt eine Kontaktbeschränkung laut der sächsischen Corona-Schutzverordnung besteht. Daher können nur begrenzte Sitzplätze gemäß Abstandsregelung eingerichtet werden. Gäste müssen zudem ihre Kontaktdaten in vorbereitete Listen hinterlegen.

Sprechstunde bei den Friedensrichtern

Am Dienstag findet die nächste Sprechstunde der Delitzscher Schiedsstelle statt. Im Rathaus besteht die Möglichkeit zur Schlichtung zivilrechtlicher Streitigkeiten, sodass diese nicht vor Gericht landen müssen. Die ehrenamtlichen Friedensrichter sind von 16 bis 17 Uhr im Rathaus vor Ort.

Telefonisch können Anfragen bei der Stadtverwaltung unter der Nummer 034202 67212 oder direkt zu den Sprechzeiten an die Friedensrichte unter 034202 67235 gestellt werden.

Stadtwerke warnen vor Betrügern

Nach Angaben der Stadtwerke Delitzsch (SWD) häufen sich wieder Hinweise über unseriöse Energieberater. Unter dem Vorwand, Rechnungen, Verträge oder Zählerstände prüfen zu wollen, würden Kunden direkt an der Haustür unter Druck gesetzt. Nicht selten werde behauptet, im Auftrag der SWD zu arbeiten. Aber: SWD-Kundenberater können sich mit Dienstausweis und -kleidung als Mitarbeiter der SWD ausweisen.

Das SWD-Kundenzentrum ist unter 034202 65 888 erreichbar, es gibt auch Unterstützung beim Widerruf von unseriösen Verträgen.

Tierreste in Delitzsch gefunden

Eine Hinweisgeberin meldete der Polizei am Sonntag gegen 10.20 Uhr den Fund eines Tierkadavers. In der Nähe eines Spielplatzes in der Delitzscher F.-C.-Weißkopfstraße hatte die Frau ein frisch abgezogenes und umgekrempeltes Tierfell sowie eine Plastiktüte mit Innereien festgestellt, die augenscheinlich von einem Kaninchen oder Hasen stammen könnten. Polizeibeamte fuhren sofort zum Fundort, trafen jedoch dort die Zeugin nicht mehr an. Die Polizisten stellten die Tierreste sicher und entsorgten diese.

gg

gg

Von lvz