Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Kevin Kühnert kommt am 2. November nach Delitzsch

Der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation Jusos und stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert ist am Montag, dem 2. November, um 18 Uhr auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung im Bürgerhaus Delitzsch zu Gast.

In einer lockeren Gesprächsrunde unter der Leitung des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag Heiko Wittig wird er Antworten auf die aktuell drängenden Fragen geben. Themen wie Klimaschutz, Digitalisierung, soziale Sicherheit und Europas Rolle in der Welt stellen die deutsche und europäische Demokratie vor große Herausforderungen.

Kevin Kühnert, ist Juso-Vorsitzender und stellvertretender SPD-Parteivorsitzender. Quelle: Thomas Imo/photothek.netThomas Imo/photothek.net

Die Covid-19-Pandemie hat vieles noch einmal verschärft. Das Virus gefährdet nicht nur die Gesundheit der Menschen, sondern wirkt sich auch auf ihre sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse aus. Wie die Aufgaben gelöst werden können und welchen Beitrag die Sozialdemokratie dabei leisten kann, soll in dieser Veranstaltung mit Kevin Kühnert und interessierten Gästen diskutiert werden.

Um Anmeldung wird per E-Mail unter sachsen@fes.de oder per Telefon 0177 3962331 bis zum 30. Oktober gebeten, damit die Hygienebestimmungen eingehalten werden können.

Grundschule Kyhna wird digitaler

Die Gemeinde Wiedemar investiert in den kommenden Jahren rund 109 000 Euro in die digitale Ausstattung ihrer Grundschule in Kyhna. Wie der stellvertretende Bürgermeister Steve Ganzer ( CDU) erklärte, werde das Geld in die Verkabelung der Klassenräume und eines externes Gebäudes, das als Werkenraum genutzt wird sowie in die Installation und Wartung von Medien fließen. Zudem sollen unter anderem 28 iPads, 13 Laptops und interaktiver Tafeln angeschafft werden. Für die Umsetzung erhält die Kommune rund 97 000 Euro Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule des Bundes. Die ersten Arbeiten sind für die Herbstferien vorgesehen.

Gewässerpflege bei Roitzschjora

Die Gemeinde Löbnitz wird ab dem 26. Oktober und bis voraussichtlich 28. November die Gewässerunterhaltung am Graben aus Tiefensee durchführen lassen. Es handelt sich nach Angaben der Gemeinde um die Abschnitte des Grabens, die im Osten und Norden der Ortslage Roitzschjora liegen. Die Gewässerunterhaltung umfasse vor allem Strauch- und Hochstammpflanzungen. Die Pflanzungen erfolgen beidseitig auf der Böschungsoberkante der Uferböschungen.

Fundamente müssen aushärten

Die Freigabe des Naturlehrspielplatzes Schenkenberger Wald kann voraussichtlich Mitte November erfolgen, nachdem die Fundamente ausgehärtet sind. Balancier- und Kletterparcours sowie ein Reck sollen den Kindern neue Spiel- und Tobemöglichkeiten bieten, nachdem auf dem Areal um den Jahreswechsel eine Schwenkwippe durch Brandstiftung mutwillig zerstört wurde. Auch auf Spielplätzen wie dem am Elberitzplatz und in der Sandmark investiert die Stadt in neue Spielgeräte.

Martinsumzüge abgesagt

Die Martinsumzüge in den Wiedemarer Ortsteilen Kyhna, Zschernitz und Lissa finden dieses Jahr nicht statt. Das teilt die Gemeindeverwaltung Wiedemar mit. Die Entscheidungen sei für die Ortswehren keine leichte gewesen. In Absprache mit den Wehrleitern sei jedoch der Entschluss gefasst, dass eine Durchführung der Martinsumzüge – so wie sie für Besucher gewohnt seien – aufgrund der Corona-Pandemie nicht umsetzbar seien. Die Gemeinde bittet dafür um Verständnis. Der Martinsumzug im Ortsteil Zwochau soll am 6. November stattfinden.

