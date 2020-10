Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Betretungsverbot für Rathaus Delitzsch

Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens im Landkreis Nordsachsen besteht für die Rathäuser der Stadt Delitzsch ab sofort ein Betretungsverbot. Das teilte die Stadtverwaltung Delitzsch mit. Interessenten sollten versuchen, ihr Anliegen per Telefon zu klären:

034202 67-0 Zentrale Rathaus

034202 67-353 Zentrale Technisches Rathaus

Eine telefonische Terminvereinbarung ist möglich für:

Einwohnermeldeamt: 034202 67-243, 67-340, 67-341

Gewerbeamt: 034202 67-242

Bußgeldstelle: 034202 67-223, 67-118

Fundbüro: 034202 67-341

Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in den Rathäusern ist zwingend erforderlich. Städtische Veranstaltungen sind ab dem 28. Oktober bis auf weiteres nicht mehr vorgesehen. Der für den nächsten Dienstag, 27. Oktober geplante Bürgerdialog zum Bad findet voraussichtlich wie geplant im Bürgerhaus statt. Die zur Verfügung stehenden Plätze seien allesamt per Anmeldung belegt. In der Bibliothek Alte Lateinschule und im Museum können sich ab sofort stets nur zehn Personen gleichzeitig aufhalten.

Löbnitzer Rat befasst sich mit neuem Wohngebiet

Den Titel „An der Kabine“ hat das neue Wohngebiet, das in Löbnitz südlich des Zschernwegs entwickelt werden soll. Am Montag steht erst einmal der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. Diese beginnt um 18 Uhr in der Gaststätte „Zum Eichenast“. Einer der ersten Punkte ist die Bürgerfragestunde. Es wird gebeten, den Mund-Nasen-Schutz mitzubringen. In der Rubrik Bauangelegenheiten stehen ansonsten vor allem eine Reihe Korrekturen von Straßenwidmungen an. Außerdem gibt es aktuelle Informationen des Bürgermeisters.

Mitnetz Strom baut Netz in Zschortau aus

Der Verteilnetzbetreiber Mitnetz Strom, der zur EnviaM-Gruppe gehört, investiert aktuell in die Netzstruktur im Rackwitzer Ortsteil Zschortau. Laut Unternehmen umfassen die Arbeiten den Ersatz von Mittelspannungskabeln, die Erneuerung einer Trafostation, den Bau neuer Niederspannungskabel und die Demontage älterer Freileitungen. Bisher wurden laut Mitnetz Strom insgesamt rund 2400 Meter Niederspannungsfreileitung durch 2600 Meter Niederspannungskabel ersetzt und rund 960 Meter Straßenbeleuchtungskabel und 17 Fundamentrohre für neue Straßenbeleuchtungsanlagen verlegt. Betroffen sind die Mühlenstraße, Neue Straße, Lindenstraße, Böttcherstraße, Am Untergut, Am Bahnhof, Dorfplatz, Delitzscher Straße und Schmiedestraße. Die Ortsnetzstation Am Bahnhof wird voraussichtlich bis Ende November mit einer neuen Schaltanlage ausgestattet. Die Versorgergruppe investiert insgesamt rund 500 000 Euro.

Löbnitz plant Pflanzungen am Tiefensee-Graben

Am Wassergraben, der aus Richtung Tiefensee in die Gemeinde Löbnitz führt, sollen demnächst hochstämmige Bäume und Sträucher gepflanzt werden. Die Arbeiten laufen im Auftrag der Gemeinde zwischen Ende Oktober und Ende November im Rahmen der Gewässerunterhaltung an den Abschnitten, die im Osten und Norden von Roitzschjora liegen. Gepflanzt wird an beiden Ufern auf der Böschungsoberkante. Die Gemeinde bittet, die beauftragte Firma zu unterstützen, indem ihr während der Arbeiten Zutritt zu den betreffenden Grundstücken gewährt wird. Die Anlieger sind aber auch verpflichtet, das Betreten für diesen Zweck zu dulden.

Von lvz