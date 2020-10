Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Delitzsch

Lions-Adventskalender für den guten Zweck

Ab sofort gibt es mit dem Lions-Club-Adventskalender wieder einen Adventskalender für den guten Zweck. An den 24 Adventstagen werden wieder mehr als 150 Präsente, Einkaufsgutscheine und Waren im Wert von über 5000 Euro unter den Kalenderinhabern verlost – der Hauptpreis am 24. Dezember hat einen Wert von 250 Euro. 52 Firmen und Institutionen machen dies möglich, indem sie die zu verlosenden Weihnachtsgeschenke zur Verfügung gestellt haben. Die Kalender sind zu einem Preis von 5 Euro pro Stück zu haben und erscheinen in einer Auflage von 1500 Stück. Nach Abzug der Aufwendungen für den Druck bleiben so etwa 6500 Euro zur Verteilung als Spenden an regionale Vereine übrig, sie sollen insbesondere zur Unterstützung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen dienen. cj

Die Kalender sind unter anderem in den Geschäftsstellen von WGD und SWD, bei Rewe und in der Delitzscher Tourist-Info sowie bei weiteren Delitzscher Händlern zu finden. Die Gewinnnummern werden ab 1. Dezember 2020 in dieser Zeitung veröffentlicht.

Ausgabestelle für Kleidung geschlossen

Die Kleiderkammer des DRK-Kreisverbandes Delitzsch bleibt vorerst geschlossen. Grund: Der Landkreis Nordsachsen und somit auch die Stadt Delitzsch sind zum Corona-Risikogebiet erklärt worden. „Angesichts dieser Tatsache und der in diesem Zusammenhang erlassenen Allgemeinverfügung, wie auch unter Berücksichtigung der räumlichen Bedingungen, haben wir uns dazu entschlossen“, teilt das DRK mit. „Diese Entscheidung wurde insbesondere zum Schutz der Gesundheit aller getroffen.“ Bis auf Widerruf, wird die Ab- und Ausgabestelle in der Eilenburger Straße 65 nicht geöffnet.

Auf knapp 25 Quadratmetern wird sonst sozial Bedürftigen noch gut erhaltene Kleidung angeboten, die ehrenamtliche Helferinnen und Helfer entgegennehmen, sortieren und ausgeben. Seit Beginn der Woche werden dort auch keine Kleiderspenden mehr entgegengenommen. Stattdessen wird auf die 60 Altkleidercontainer des Roten Kreuzes innerhalb Delitzsch und Umgebung verwiesen. Die nächstgelegenen befinden sich im Stadtgebiet unter anderem auch in der Lober-, der Lindenstraße und an der Eilenburger Chaussee.

Eine Karte mit den Standorten der regionalen DRK-Altkleidercontainer ist online unter www.drk-delitzsch.de unter Angebote, Hilfen in der Not, Kleiderkammer/Standorte Kleidercontainer einsehbar.

Einschränkungen, um einsatzfähig zu bleiben

Entsprechend der Allgemeinverfügung werden in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen in Delitzsch Kontaktdaten erfasst, die im Ernstfall dem Gesundheitsamt des Landkreises zur Nachverfolgung von Infektionsketten dienen. Die Daten werden einen Monat nach dem Besuch gelöscht und bis dahin datenschutzkonform aufbewahrt. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens im Landkreis Nordsachsen besteht für die Rathäuser der Stadt Delitzsch derzeit ein Betretungsverbot, Zutritt gibt es nur nach Terminvereinbarung.

Die Feuerwehren in Delitzsch und den Ortsteilen setzen jetzt genau wie zu Beginn der Pandemie erneut ihre Übungen, Lehrgänge und Versammlungen aus. Gemeindewehrleiter und Oberbürgermeister haben sich auf verschiedene Maßnahmen verständigt, die die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr gewährleisten sollen und die Feuerwehrleute Ende vergangener Woche darüber informiert. So bleibt derzeit die Tätigkeit der Ehrenamtlichen auf das Einsatzgeschehen beschränkt. So handhaben es auch die vielen anderen Feuerwehren in der Region.

Hilfe für Senioren willkommen

In der Seniorenbegegnungsstätte der Awo in Delitzsch ist generell ehrenamtliche Hilfe willkommen. Die Kollegin, die bisher dort Unterstützung gab, kann das aus gesundheitlichen Gründen vorerst nicht. In der Seniorenbegegnungsstätte werden mit viel Herzblut Senioren bei ihren Treffen betreut. Es ist eine kleine Runde. Mehr als zehn Teilnehmer können nicht zusammen kommen. Das Angebot ist kostenlos für die Teilnehmer, denn die Awo zahlt auch einen kleinen Zuschuss für diejenigen, die im Verband Mitglied sind. Aber vor Ort wird dann Kuchen gekauft Kaffee gekocht. Ab und an wurde auch mal gegrillt. Aktuell steht jedoch die Hauswirtschafterin der Awo-Pflegestation allein da. Natürlich würde das ganze entspannter und unterhaltsamer, wenn noch eine ehrenamtliche Kraft dazukäme, die gastgeberisch unterstützt, wozu auch der kleine Plausch oder Bastelarbeiten gehören könnten. Der zeitliche Aufwand beläuft sich auf einige Stunden am Dienstag und am Donnerstag.

Kontakt: Telefonnummer 0152 33546712

