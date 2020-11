Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Delitzsch

Neuer Imbiss im Rackwitzer Gewerbegebiet

Der neue Imbiss Kathrins Kantine Am Hexenhaus hat am Montag in Rackwitz eröffnet. Betreiberin Kathrin Andres hatte bereits 15 Jahre einen Imbiss im gleichen Gewerbegebiet, den sie allerdings nicht mehr weiterführen konnte. Jetzt hat sie die Gelegenheit genutzt, das kleine Häuschen zu kaufen. Das Gebäude war zu DDR-Zeiten Konsum und später eine Apotheke.

Kathrin Anders hat am Montag in Rackwitz ihren Imbiss eröffnet. Quelle: Wolfgang Sens

Direkt gegenüber vom Hydro-Werk soll der Imbiss mit deutscher Küche künftig ein Angebot vor allem für die Beschäftigten des Gewerbegebiets „Ehemaliges Leichtmetallwerk“ bieten. Jetzt im Corona-Lockdown können Freisitz und Innenraum mit insgesamt 32 Plätzen allerdings erst einmal nicht genutzt werden.

Corona-Hotline der Stadt reaktiviert

Unter der Rufnummer 034202 67200 ist die Corona-Hotline der Stadtverwaltung Delitzsch wieder geschaltet. Sie ist Montag bis Freitag von 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr sowie Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 15 Uhr erreichbar. Dort kann man Fragen zur Corona-Schutz-Verordnung des Freistaates stellen. Anrufer werden gebeten, sich die Verordnung vorab genau durchzulesen. Man kann bei Fragen dazu auch die Hotline des Sozialministeriums Sachsen unter 0800 100 0214 nutzen.

Gute Resonanz im Tiergarten

Im November bleibt der Tiergarten Delitzsch coronabedingt geschlossen. Insgesamt aber sieht die Besucherstatistik der beliebtesten Delitzscher Freizeiteinrichtung gut aus. Im August und September kamen jeweils rund 10 000 Besucher. Seit der coronabedingten Schließung im Frühjahr konnte der damals entstandene rechnerische Gästeverlust so schon fast wieder ausgeglichen werden. Im Juli kamen 11 500 Besucher. Viele Gäste entschieden sich im Sommer auch zum Kauf des Solidaritätstickets zum Preis von 5 Euro.

Bibo macht das Beste aus Corona-Halloween

Gruselspaß: Aus dem Untergrund schimmert es geheimnisvoll violett, Bibo-Mitarbeiterin Manuela Winkler trägt eine Plüschspinne im Haar. In der Bibliothek Alte Lateinschule wurde während der Öffnungszeit am Wochenende Halloween gewürdigt.

Bibo-Mitarbeiterin Manuela Winkler hatte sich sogar die Plüschspinne ins Haar gesetzt. Quelle: Heike Liesaus

Kollege Eric Kretzschmar hatte den sonst unzugänglichen Kellerraum des historischen Gebäudes zünftig mit Hexe, Lichtlein und allerhand Gewebe dekoriert. Selbst akustisch machte die Sache etwas her. Wer wollte, konnte kurz abtauchen. Leider durfte wegen Grusel-Corona nicht wie voriges Jahr mit 100 Gästen gefeiert werden. Ob und wie die Delitzscher Stadtbibliothek unter den neuen Auflagen demnächst öffnet, war noch nicht klar.

Eisenbahnsammlerbörse findet nicht statt

Die für Samstag, den 7. November, in Delitzsch geplante EUST-Eisenbahnsammlerbörse – EUST steht dabei für Eisenbahneruniformsammlertreffen – findet nicht statt. Hintergrund für den Ausfall der Börse im Bürgerhaus sind die ab dem 2. November geltenden coronabedingten Regelungen auch zu Veranstaltungen. Ein eventueller Nachholtermin ist bislang nicht bekannt. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sind im November nicht gestattet.

Volkstrauertag im kleinsten Kreis

Die sonst öffentliche Kranzniederlegung anlässlich des Volkstrauertages wird in diesem Herbst aufgrund der Corona-Pandemie im kleinsten Kreis auf dem städtischen Friedhof stattfinden. Das teilt die Stadtverwaltung Delitzsch mit. Ausschließlich der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) und der Kommandeur der Unteroffizierschule des Heeres Axel Hermeling werden die Kränze in ehrendem Gedenken niederlegen.

Sammelaktion für Moldawien

Im Pfarrbereich Dommitzsch-Süptitz werden Pakete zur Unterstützung von Kindern und Familien aus Moldawien gesammelt. Spielzeug, Kleidung, Kosmetika, Decken, Kissen und ähnliches sind willkommen. Die schon gepackten Pakete können vom 11. November bis 1. Dezember im Pfarrhaus Dommitzsch, Leipziger Straße 19, im Mehrgenerationenhaus Dommitzsch, Leipziger Straße 75, oder in der Kita „Biberburg“ Trossin, Dahlenberger Straße 9, abgegeben werden. Wer den Transport finanziell unterstützen möchte, kann spenden an das Kreiskirchenamt Eilenburg, IBAN: DE42 3506 01901551 5860 29 BIC: GENODED1DKD, Verwendungszweck: „Aktion Moldawien“.

