Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung

Rathaus Delitzsch bietet Hotline

Die reaktivierte Corona-Hotline des Delitzscher Rathauses ist personell unterschiedlich besetzt. Am Wochenende besetzt eine Person die Hotline, in der Woche sind es mindestens zwei Personen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, würden aber auch bei anderen Angestellten Fragen zur Verordnung eingehen – „jedoch bei weitem nicht in der Anzahl wie im Frühjahr“. Anrufer sollten sich vorab die Verordnung gut durchlesen. Unter 034202 67200 ist die Hotline Montag bis Freitag von 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 15 Uhr erreichbar. Man kann auch die Hotline des Sozialministeriums Sachsen unter 0800 100 0214 nutzen

Shuttle-Entscheid von Saison zu Saison

Bis voraussichtlich 2024 wird der Badstandort in der Delitzscher Elberitzstraße nicht fertiggestellt sein. Der OBM hatte bereits angekündigt, dass wie in diesem Sommer ein Shuttleverkehr eingerichtet werden könne. Ob und wohin im Sommer ein solcher Bustransport erfolgen könnte, werde jährlich neu in Abhängigkeit von verschiedenen Rahmenbedingungen entschieden, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Rahmenbedingungen sind unter anderem die jeweils in der Region zugänglichen Bäder. Anbaden in der neuen Delitzscher Schwimmhalle könnte laut jüngster Zeitschiene im März 2024 und Anbaden im Freibad im Mai 2024 sein.

Tiergarten: gute Statistik vor dem Lockdown

Der Tiergarten Delitzsch hat am vergangenen Wochenende noch einmal 800 Besucher gezählt. Im Oktober kamen insgesamt rund 10 600, auch im September und August waren jeweils rund 10 000 Gäste gekommen, was rechnerische „Gästeverluste“ aus dem ersten Lockdown im Frühjahr fast schon wieder ausglich. Aktuell ist der Tiergarten bekanntlich wieder geschlossen. Derzeit wird nach Auskunft der Stadtverwaltung ein Modell gefahren, das auf der räumlichen Trennung der Tierpfleger und zeitlich versetzten Pausen basiert.

Nachbarschaftstreff mit Straßenverkauf

Der Nachbarschaftstreff Amselnest in Delitzsch-Nord stellt seit Mittwoch einen Straßenverkauf bereit. Wegen der neuen Corona-Bestimmungen gibt es das Angebot jetzt für alle. Suppen oder selbst gebackener Kuchen können vorbestellt und zur vereinbarten Zeit im Treff am Amselweg abgeholt werden. Dienstags bis freitags von 8 bis 14 Uhr ist geöffnet. Das Angebot gilt nun voraussichtlich erst einmal bis zum 30. November. Das Soziokulturelle Zentrum, das auch das Amselnest betreibt, hat ansonsten alle weiteren Veranstaltungen, wie Kindergeburtstage, Spielenachmittage, Kurse und Workshops vorerst ausgesetzt. Amselnest-Bestellungen werden unter Telefon 034202 359980 entgegengenommen

Mensa-Umbau am Gymnasium hat begonnen

Das Delitzscher Ehrenberg-Gymnasium verzeichnet eine jährlich steigende Schülerzahl. Dafür sind nicht nur zusätzliche Klassenräume nötig, der Landkreis Nordsachsen als Träger investiert auch in die Versorgung der beinah 1000 Schüler. Daher wird die ehemalige Turnhalle auf dem Schulgelände an der Dübener Straße zur Mensa mit Sanitärräumen umgebaut. Die Entkernung des Gebäudes und der Abriss der Anbauten ist bereits erfolgt. Im kommenden Jahr soll der über zwei Millionen Euro teure Bau fertiggestellt sein.

Auf dem Spiel- und Bolzplatz Maske aufsetzen

Beim Besuch von Spiel- und Bolzplätzen besteht für Menschen ab 11 Jahren die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, teilt die Stadtverwaltung Delitzsch mit. Sporthallen werden für den Vereinssport bis auf weiteres geschlossen. Entsprechend der Corona-Schutz-Verordnung des Freistaates bleiben Tiergarten, Tourist-Information, Museum Barockschloss Delitzsch und Genossenschaftsmuseum bis 30. November 2020 geschlossen.

Online-Angebot der Bibliothek

In der Delitzscher Bibliothek Alte Lateinschule ist bis 30. November eine kontaktlose Medienausleihe möglich. Die Vorbestellung, Reservierung und Verlängerung von Medien kann während der Servicezeiten telefonisch unter der Nummer 034202 67-180 oder per E-Mail an stadtbibliothek@delitzsch.de erfolgen. Servicezeiten sowie Aus- und Rückgabezeiten auf www.delitzsch.de/bibliothekAktuelle Nutzungshinweise

In Delitzsch leben 1235 Menschen mit Migrationshintergrund

Aktuell leben 1796 Ausländer im Gebiet des Altkreises Delitzsch. Das geht aus Zahlen des Landkreises Nordsachsen hervor. Demnach weist die Stadt Delitzsch mit 1235 Menschen den größten Anteil aus. Unter diesen Personen befinden sich 220 Asylbewerber und Geduldete, fünf Visa-Antragssteller, 578 Drittstaatsangehörige und 432 EU-Bürger. Den zweitgrößten Anteil weist mit 260 Menschen Rackwitz auf. Auch hier sind EU-Bürger mit 132 Personen am stärksten vertreten. Dazu kommen 12 Asylbewerber und Geduldete, ein Visaantragssteller und 115 Drittstaatsangehörige. Mit 14 Personen leben in Löbnitz die wenigsten Menschen mit Migrationshintergrund. In der Gemeinde gibt es einen Asylbewerber oder Geduldeten, acht Drittstaatsangehörige und fünf EU-Bürger.

Insgesamt lebten laut Landkreis Ende August dieses Jahres 8656 Ausländer in Nordsachsen. Die Zuwanderungszahl befindet sich etwa auf dem Niveau von vor zehn Jahren. Laut Landratsamt sind im laufenden Jahr, mit Stand 31. August, insgesamt 125 Personen nach Nordsachsen gekommen, gut 100 weniger als im Vorjahr. Sie kommen größtenteils aus Nigeria, Syrien, Kamerun, Georgien, Venezuela, Myanmar, Libyen und Tunesien. Von 147 Personen im Jahr 2012 über 463 Menschen 2014 wurde die höchste Zuwanderung im Jahr 2015 mit 1620 Personen erreicht. Nach 2016 mit 715 Menschen nahm die Zahl bis zur heutigen Marke kontinuierlich ab.

