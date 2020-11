Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Entkernung vor Abriss am Sonnenwinkelweg

Nur noch die Mauern bleiben, wenn die Mitarbeiter der Firma Voigt aus Zedtlitz hier fertig sind. In den vergangenen zwei Wochen haben sie den Wohnblock Sonnenwinkelweg 18 – 24 nun schon fast komplett entkernt. Heißt: Sie entfernen alles, was nicht Stein und Beton ist.

Das Gebäude der WGD wurde in den letzten zwei Wochen von Mitarbeitern der Firma Voigt aus Zedtlitz komplett entkernt. Die vier Abbrucharbeiten haben alles entfernt was nicht aus Stein ist. Insbesondere auch die vielen Dämmstoffe wurden in spezielle Säcke verpackt. Quelle: Wolfgang Sens

Bis Weihnachten sollen dann auch die Mauern fallen. Das, was aus dem Gebäude kommt, wird sortengerecht für die Entsorgung getrennt. Insbesondere die Dämmstoffe werden in spezielle Säcke verpackt. Im Delitzscher Norden und Westen herrscht eine Leerstandsquote um die zehn Prozent. Die Art der Wohnungen ist nicht mehr so gefragt. Die Wohnungsbaugesellschaft lässt den Block am Sonnenwinkelweg abreißen und baut an anderer Stelle neu. Das Areal soll vorerst Grünfläche werden.

Arbeitseinsatz für Löbnitzer Jugendtreff

Der Freiluft-Treff für Löbnitzer Jugendliche soll Realität werden, erste vorbereitende Arbeiten sollten am Wochenende stattfinden. Doch der Arbeitseinsatz am Sonnabend, für den aufgerufen wurde, ist nun erst einmal abgesagt. „Wir hoffen nun, dass es die Lage zulässt, im Dezember einen Einsatz zu starten. Es wäre einfach gut, wenn etwas vorangeht“, so Sandra Merkel, eine der Initiatorinnen der Löbnitzer Jugendkonferenz. Für den Treff soll ein Teil des ehemaligen Lagerplatzes des Gemeindebauhofs an der Flugplatzstraße genutzt werden. Das Areal wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Das Gelände sollte beim ersten Arbeitseinsatz entrümpelt werden. Die Löbnitzer Jugendkonferenz hatte mit der Idee für den Treff den ersten Preis beim diesjährigen Kleinprojekte-Wettbewerb im Leader-Gebiet Delitzscher Land gewonnen. Mit dem Preisgeld kann nun Material finanziert werden. Es ist vorgesehen, später einen Grillplatz zu pflastern. Ein Buswartehäuschen, das im Ortsteil Roitzschjora demontiert wurde, soll aufgestellt und Sträucher sollen gepflanzt werden.

Delitzsch will Gastronomie-Info erstellen

Viele Gastronomiebetriebe haben nun auf Abhol- und Lieferdienste umgestellt. Die Stadt Delitzsch bietet Unternehmen, die Abhol- und Lieferdienste anbieten, die Möglichkeiten, unter www.delitzsch.de/gastgeber darüber zu informieren. Gastronomen, die Interesse haben, sollten Infos wie Unternehmensname, Anschrift, Kontaktdaten, Öffnungszeiten, eventuell Speisekarten und ähnliches sowie natürlich, ob sie Abhol- oder Lieferservice anbieten an pressestelle@delitzsch.de senden.

Senioren-Weihnachtsfeier in Rackwitz abgesagt

Die Gemeindeverwaltung Rackwitz hat die für den 3. Dezember geplante Seniorenweihnachtsfeier abgesagt. Die Entscheidung sei nach einer Abstimmung mit den Verantwortlichen der Seniorenvereine erfolgt. Grund: die Corona-Pandemie. Die Weihnachtsfeier wurde in den Vorjahren sehr gut angenommen, unter anderem, weil es neben Kaffee und Kuchen auch Kultur, Tanz und viel Geselligkeit gab. Vor allem Letzteres sei in Pandemie-Zeiten aber schwierig umzusetzen. Die Gemeinde Rackwitz bittet um Verständnis und hofft, dass das nächste Jahr eine Feier in dieser Größenordnung wieder zulässt.

Wiedemar stellt Erzieher ein

Die Gemeinde Wiedemar steht vor einer Herausforderung: Sechs der zwölf aktuellen Verwaltungsmitarbeiter werden in absehbarer Zeit in den Ruhestand wechseln. Daher werden seit zwei Monaten neue Mitarbeiter gesucht und ein Strukturwandel angestrebt. Wie der stellvertretende Bürgermeister Steve Ganzer ( CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte, gebe es aktuell bereits drei Bewerber auf die Stelle als Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin für die Bau- und Liegenschaftsverwaltung. Die besondere Herausforderung dabei: die oder der neue Mitarbeiter soll dort perspektivisch die Position von Bauamtsleiterin Petra Hinkefuß übernehmen. Neu eingestellt wurden laut Ganzer bereits zwei Erzieher. Mit dem 1. Januar 2021 sollen zwei weitere folgen. Mit Hinblick auf die Personalprobleme und dementsprechende Stellenausschreibungen auch großer Nachbarkommunen sei dies bereits eine große Leistung, ordnete Ganzer die Einstellungen ein.

