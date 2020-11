Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Neue Verkehrsführung in Schenkenberg

Es gibt eine geänderte Verkehrsführung im Delitzscher Ortsteil Schenkenberg. Die Ausfahrt für Kraftfahrzeuge aus dem nördlichen Teil der Ringstraße in Höhe der Häuser Rödgener Straße 27/29 auf die Rödgener Straße ist künftig untersagt. Grund für die Maßnahme sind die schlechten Sichtbeziehungen in die Rödgener Straße. Das Anbringen eines Verkehrsspiegels hat sich als nicht sicher erwiesen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Ausfahrt aus der Ringstraße ist für Fahrzeuge künftig nur noch in Höhe der Hofegasse möglich. Die neue Beschilderung soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Wiesenstraße gesperrt

Weil sich am Donnerstagabend plötzlich ein tiefer Straßenschaden im Kreuzungsbereich von Wiesen- und Schillerstraße in Delitzsch auftat, musste die Wiesenstraße gesperrt werden. Der Ursache des Lochs in Höhe eines Straßeneinlaufs muss noch genauer auf den Grund gegangen und es muss repariert werden. Um den Anwohnern die Zu- und Ausfahrt zu ermöglichen, wurde zunächst die Einbahnstraßenregelung in der Elberitzstraße aufgehoben.

500 Meter Friedhofsweg in Delitzsch sind jetzt erneuert

Rund 500 Meter Wege wurden seit dem Sommer auf dem städtischen Friedhof in Delitzsch als sandgeschlämmte Schotterdecke ausgebaut. Zusätzlich zu den ursprünglich geplanten 370 Metern konnten rund 140 Meter als Zusatzleistungen ausgeführt werden. Das umfasste unter anderem den Weg vom West-Eingang Dübener Straße in Richtung Westen und die gesamte Länge des westlichen Weges Richtung Artur-Becker-Schule. Die Kosten belaufen sich auf circa 70 000 Euro. Zwei Drittel werden aus dem Bund-Länder-Programm „Stadtumbau Ost“ gefördert.

Delitzscher Bibliothek hat treue Leser

Die Bibliothek Alte Lateinschule hat auch in der Zeit der aktuellen Corona-Einschränkungen treue Leser. Seit Anfang des Monats wird in Delitzsch wieder die kontaktlose Ausleihe praktiziert. „Wir spüren kaum einen Rückgang der Besuche oder der Ausleihen“, erklärt Bibliotheksleiterin Anett Hacker. Da kamen zum Beispiel allein am 10. November 400 Ausleihen zusammen. Besonderer Service sind Bücher-Überraschungspakete, die das Team zusammenstellt. Die Nutzenden müssen dafür nur ihr Lieblingsgenre benennen. Außerdem sind die Vorauswahl über den Onlinekatalog möglich und über das Onleihe-Portal können digitale Bücher ausgeliehen werden.

Informationen gibt es auf www.delitzsch.de/bibliothek

Flughafenpläne liegen aus

Der Flughafen Leipzig-Halle will sein Vorfeld erweitern und die dortigen Kapazitäten erhöhen. Ab heute liegen die Unterlagen bis 15. Dezember 2020 in der Gemeindeverwaltung Rackwitz, im Rathaus, Hauptstraße 11, zu den Öffnungszeiten zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Delitzscher Radklima kann bewertet werden

Zahlreiche Menschen haben bereits das Radklima in Delitzsch im Rahmen der Befragung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) beantwortet. Wer noch seine Meinung abgeben will, hat bis 30. November Zeit. Bei dieser weltweit größten Befragung ermittelt der ADFC die Zufriedenheit der Teilnehmenden mit dem Radverkehr in ihrer Heimatstadt. Die Untersuchung umfasst 32 Fragen, die online beantwortet werden.

Der Test ist auf www.fahrradklima-test.de zu finden.

Von lvz