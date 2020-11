Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Stadtrat tagt Januar im Bürgerhaus

Die nächste Stadtratssitzung in Delitzsch wird erst im nächsten Jahr stattfinden. „Wir haben uns entschlossen, den Termin im Dezember auszusetzen und uns im Januar 2021 wieder zusammenzufinden“, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos), der sich mit den Stadtratsfraktionen abgestimmt hat. Auch die November-Sitzung wurde bereits vor einigen Wochen abgesagt. Bei der öffentlichen Sitzung am 28. Januar soll es auch um den nächsten Haushaltsplan gehen. Die Januar-Sitzung wird auch eine Premiere: „Aufgrund der geltenden Abstandsregeln hat man sich entschlossen, diese nächste Sitzung im Bürgerhaus der Stadt Delitzsch durchzuführen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Hintergrund für die gemeinsam getroffene Terminentscheidung sei die aktuelle Infektionslage im Landkreis Nordsachsen, heißt es in der Mitteilung. Bekanntlich hatte es aber auch nach der letzten Stadtratssitzung Quarantäne-Anordnungen für Teilnehmer gegeben. Es gab einen Corona-Fall und in der Folge weitere bestätigte Fälle unter Teilnehmern der letzten Sitzung.

Jugendtreff bekommt was aufs Dach

Auf dem Dach des Jugendtreffs im Stadtteil Nord sind Marcus Klubsch und Christian Reise (links) mit Gasbrenner und Bitumen-Schweißbahnen im Einsatz.

Die Dachdecker Marcus Klubsch und Christian Reise (links) von der Firma Bauklempnerei Bedachung Uwe Adamczak sorgen dafür, dass das Dach des Jugendtreffs YOZ im Delitzscher Norden wieder dicht wird. Quelle: Heike Liesaus

Die Mitarbeiter der Firma Uwe Adamczak sorgen dafür, dass der Club nach oben hin wieder dicht wird. Die Dachbegrünung war teils abgerutscht. Sie wird nicht wieder hergestellt. Damit wird der Treff künftig ein wenig anders aussehen. YOZ-Leiter Olaf Quinque ist froh über die Erneuerung und ebenso darüber, dass die Arbeiten bald abgeschlossen und die Sat-Antenne wieder aufs Dach kommt. Ohne kann im Treff kein Fußball geguckt werden. Und aktuell ist das eine willkommene Abwechslung.

Die Verwaltung Wiedemar soll unter ein Dach

Die Gemeinde Wiedemar will ihre zentralen Ämter wieder unter einem Dach vereinen. Darüber informierte Bürgermeister Steve Ganzer ( CDU). Bisher ist die Außenstelle des Bauamts im Ortsteil Wiedemar angesiedelt, während die Hauptverwaltung im Ortsteil Kyhna sitzt. Diese beiden Stränge sollen sukzessive unter dem Dach der Hauptverwaltung gebündelt werden, erklärt Ganzer. Für das dann frei werdende Gebäude des bisherigen Bauamts gebe es bereits Pläne zur Nachnutzung. Ganzer könne sich beispielsweise eine Art Wohngemeinschaft für Auszubildende des nahen Wiedemarer Gewerbegebiets vorstellen. Diese Ideen stehen jedoch noch am Beginn, erklärt Ganzer.

Ausschuss befasst sich mit Fahrzeugen

Der Technische Ausschuss des Delitzscher Stadtrats befasst sich am Dienstag um 17 Uhr im Rathaussaal mit verschiedenen Fahrzeugbeschaffungen. Die Ortsfeuerwehr Benndorf soll ein neues Löschgruppenfahrzeug bekommen, der Tiergarten einen neuen Traktor und die Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch einen neuen Traktor und einen neuen Frontmäher. Auch die Auftragsvergabe für den Brückenneubau in der Willi-Keller-Siedlung steht auf der Tagesordnung.

Gedenken an verstorbene Kinder

Der Ökumenische Ambulante Hospizdienst Delitzsch-Eilenburg-Schkeuditz lädt gemeinsam mit Pfarrer Matthias Taatz und dem Kriseninterventionsteam für Sonntag, den 13. Dezember, zum Weltgedenktag für verstorbene Kinder ein. In der evangelischen Kirche in Schenkenberg, Vierzehner Reihe 2, soll ab 18 Uhr noch einmal innegehalten werden, um an ein verstorbenes Kind zu denken und ihm ein persönliches Licht anzuzünden. Den Angehörigen werde dadurch signalisiert, dass ihre früh verstorbenen Kinder nicht vergessen sind und dass an sie gedacht wird. Dass könne einen kleinen Trost spenden. Wie der Hospizdienst weiter mitteilt, ist die Kirche groß genug, sodass der Corona-Abstand eingehalten werden kann. Es besteht Maskenpflicht.

Akustischer Adventskalender

Im Internet wird die Theaterakademie Sachsen in diesem Jahr erstmals einen akustischen und digitalen Adventskalender bieten. Auffindbar über die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram wird es jeden Tag eine kleine Überraschung per Video geben, die auf die Weihnachtszeit einstimmt. Auch die vielen Vorstellungen, mit denen das Team im Oberen Bahnhof sonst unterhält, mussten in Reaktion auf die Corona-Pandemie abgesagt werden.

www.theaterakademie.net

Fast 240 Mitarbeiter in der Verwaltung

236 Menschen sind insgesamt in der Stadtverwaltung Delitzsch tätig. Das geht aus Fakten hervor, die die Stadt bei Facebook veröffentlicht. Zur Stadtverwaltung zählt dabei nicht nur die Kernverwaltung, sondern auch Kitas, der Tiergarten und die Servicegesellschaft. Es arbeiten mehr Frauen als Männer für die Stadtverwaltung, 140 der 236 Mitarbeiter sind weiblich. Bei den Führungskräften in der Kernverwaltung ist der Männeranteil höher als der Frauenanteil.

Von lvz