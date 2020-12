Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Zwochau bekommt Wiesenblumenweg

Zwochau ist um eine Straße reicher. Der Gemeinderat Wiedemar hat für seinen Ortsteil die Aufnahme der neuen Straße des Wohngebietes, das direkt an die Gartenstraße anschließt, ins Straßenregister beschlossen Die Straße wird nun offiziell als Wiesenblumenweg eingetragen und rechtlich gewidmet. Auf dem Online-Kartendienst Google Maps ist die Straße schon länger unter diesem Namen zu finden.

Ausgabezeiten in der Bibliothek

Die Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) in Delitzsch hat neue Service- und Ausgabezeiten. Die BAL bietet für Bestellungen, Verlängerungsanfragen und Fragen zu Digitalangeboten die Servicezeiten dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr an. Ausgabezeiten seit dem 15. Dezember sind wie folgt geregelt: Dienstag 14 bis 17 Uhr, Mittwoch 10 bis 13 Uhr, Donnerstag 14 bis 17 Uhr und Freitag 13 bis 16 Uhr.

Kontakt: 034202 67-180 oder stadtbibliothek@delitzsch.de

Masken statt Weihnachtsfeier in Löbnitz

Die Seniorenweihnachtsfeiern fallen auch in der Gemeinde Löbnitz aufgrund der Corona-Pandemie aus. Vom nicht verwendeten Geld könnten FFP2-Masken an die Senioren verschenkt werden, so der Vorschlag, den der SPD-Gemeinderat Heiko Wittig einbrachte. Die Gemeinde hat die Idee direkt umgesetzt und die Masken mit Weihnachtsgrüßen, die nun statt der Einladungen an die älteren Löbnitzer gingen, verschickt.

Corona: Delitzsch fasst Infos gut zusammen

Die Stadtverwaltung Delitzsch fasst verschiedene Fragen rund um Corona aktuell im Netz zusammen. Telefonnummern, wichtige Links und E-Mail-Adressen vom Freistaat Sachsen, dem Landkreis Nordsachsen und der Stadt Delitzsch finden Internetnutzer auf der Homepage der Stadt. Auf dieser Seite werden auch immer aktuelle Verordnungen und Allgemeinverfügungen eingestellt.

www.delitzsch.de/corona_delitzsch

Delitzscher Land will Leader-Region bleiben

Ohne die Gelder wären viele Projekte wohl schwieriger umzusetzen gewesen: In den zurückliegenden sechs Jahren wurden durch die Leader-Entwicklungsstrategie 161 Vorhaben im Gebiet des Delitzscher Landes für rund 11 230 000 Euro abgeschlossen. Mit Jahresende 2020 läuft die aktuelle Förderperiode aus. Wie das sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung in der Vorwoche ankündigte, können sich die bisherigen 30 sächsischen Regionen oder neue um den Status als Leader-Gebiet für die Jahre 2021 bis 2027 bewerben. Die Frist läuft bis Ende März.

Die lokale Aktionsgruppe des Vereins Delitzscher Land (LAG) will genau dies tun, erklärt Katharina Bruchner vom Regionalmanagement des Vereins. Das heißt, dass sich bei erfolgreicher Bewerbung in der Region nicht viel ändern dürfte. „Wir würden uns freuen, den Leader-Prozess weiter zu betreuen“, sagt Bruchner. In Nordsachsen gibt es aktuell drei lokale Aktionsgruppen: Delitzscher Land, Dübener Heide und Sächsisches Zweistromland – Ostelbien.

Spenden von EnviaM für Kletzen und Bad Düben

Der Energiedienstleister EnviaM würdigt in der Adventszeit soziale Vereine und Einrichtungen für ihr gemeinnütziges Engagement. Im Landkreis Nordsachsen reicht das Unternehmen Weihnachtsspenden in Höhe von zusammen 1250 Euro an zwei Empfänger aus: Der Bürgerverein Kletzen erhält 500 Euro für den 4. Kletzener Weihnachtsmarkt. Der Förderverein Evangelisches Schulzentrum Bad Düben bekommt 750 Euro für einen beleuchteten Schriftzug an der Schule. „Wie jedes Jahr ehren wir als EnviaM-Gruppe die Ehrenamtlichen, die sich für soziale Projekte und Initiativen in unserer Region engagieren. In diesem für die Vereine so schwierigen Jahr sind die Spenden wichtiger denn je“, sagt Ralf Hiltenkamp, Personalvorstand von EnviaM. Auch wenn eine persönliche Übergabe nicht stattfinden könne, wolle man den Vereinen seine Unterstützung ausdrücken. Die Unternehmen der EnviaM-Gruppe verteilen in diesem Jahr insgesamt rund 50 Weihnachtsspenden in Höhe von rund 35 000 Euro in der Region Ostdeutschland.

Von lvz