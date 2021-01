Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Stallpflicht in Wiedemar angeordnet

Die Ortsteile Kölsa, Klitschmar und Wiesenena sind von der Stallpflicht für Geflügel betroffen. Das teilt die Gemeindeverwaltung Wiedemar mit. Nach zwei Geflügelpestfällen im Landkreis Leipzig hatte der Freistaat Sachsen die örtlichen Behörden dazu aufgefordert, eine risikoorientierte Stallpflicht anzuordnen. Das Veterinäramt des Landkreises Nordsachsen hatte daraufhin eine Risikobewertung gemäß Geflügelpest-Verordnung vorgenommen und eine „Allgemeinverfügung zur Anordnung der Aufstallung von Geflügel zum Schutz gegen die aviäre Influenza“ erlassen. Demnach muss Geflügel in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung untergebracht werden, die nach oben abgedeckt ist und seitlich das Eindringen von Wildvögeln verhindert, erläutert die Wiedemarer Verwaltung. Als Risikogebiete gelten vor allem die Uferbereiche von Seen, Teichen und Flüssen. Geflügel muss dort so gehalten werden, dass es keinen Kontakt zu Wildvögeln haben kann.

Anzeige

Gemeinderatssitzung in Krostitz abgesagt

Die für diesen Donnerstag geplante Sitzung des Krostitzer Gemeinderates ist abgesagt. Grund ist die aktuelle Lage, teilt die Gemeinde mit. Die Versammlung der Räte der Brauereigemeinde hatte im in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Bedingungen bereits nicht mehr im Gemeindezentrum stattgefunden. Zuerst war die Aula der Oberschule als Ort gewählt worden. Zuletzt war in der neuen Mehrzweckhalle das Treffen mit noch mehr Abstand möglich. Der nächste planmäßige Sitzungstermin steht für den 25. Februar im Kalender.

Breitband-Ausbau geht weiter

Der Breitbandausbau der Telekom im Auftrag des Landkreises läuft in Delitzsch und den Ortsteilen weiter. Die Sperrungen in Schenkenberg sind nun bis Ende Februar angekündigt. Bis zum 23. April sollen auch in den Delitzscher Straßen An den Gärten, Hainstraße, Windmühlenweg, Schachtweg, Friedenssiedlung, Feldrain, Kyhnaer Weg, Am Grünen Hain, Schkeuditzer Straße, Hallesche Straße, Am Anger, Pestalozzistraße halbseitige Sperrungen, teilweise mit Ampelregelung ausgewiesen werden. Abschnittsweise sind auch Vollsperrungen nötig.

Gemeinde Wiedemar sucht Personal

Die Gemeinde Wiedemar muss in den kommenden Monaten mehrere Stellen innerhalb der Verwaltung neu besetzen. Daher werden bereits Mitarbeiter gesucht und ein Strukturwandel angestrebt. Wie die Gemeinde nun informiert, wird ab dem 1. April im Bereich der Finanzverwaltung ein Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin für Steuern und Liegenschaften gesucht. Die Stelle sei infolge einer Nachfolgeregelung unbefristet zu besetzen und mit 35 Wochenstunden ausgeschrieben. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Veranlagung der Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern sowie von sonstigen Abgaben wie Elternbeiträge, Mieten und Pachten sowie das Führen der Steuerakten.

Schriftliche Bewerbungen mit vollständigen Unterlagen nimmt die Gemeinde bis zum 7. Februar entgegen und können an Gemeinde Wiedemar, Kyhnaer Hauptstraße 29, in Kyhna oder via E-Mail an gemeinde.wiedemar@wiedemar.de gesendet werden. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 034202 3750.

Gemeinderat Rackwitz bespricht Flughafenausbau

Der Gemeinderat Rackwitz kommt am Donnerstag zusammen. Ab 19 Uhr soll es in der Turnhalle Rackwitz, Straße der Jugend 8, unter anderem um Maßnahmen im Strukturentwicklungsprogramm des Freistaates Sachsen in den Braunkohlerevieren, die Zukunft des Seenkoordinator für die Jahre 2021 bis 2025 und den Beitritt zum Tourismusverband Sächsisches Burgen- und Heideland (zukünftig Tourismusverband Leipzig Region) gehen. Ebenso steht die Stellungnahme zum geplanten Ausbau des Flughafens Leipzig-Halle auf der Tagesordnung. Die Sitzung ist öffentlich. Für die Teilnahme ist eine vorherige telefonische Anmeldung via Telefon unter 034294 7110 erforderlich. Zum Schutz aller Anwesenden ist eine Mund- und Nasenbedeckung durch alle Teilnehmer während der gesamten Sitzung – auch am Platz – zu tragen.

Bücher gibts in Krostitz durchs Fenster

Die zentralen Gemeinde-Bibliothek in Krostitz können die Leserinnen und Leser derzeit zwar nicht betreten. Aber die Nutzer können trotzdem an ihren Lesestoff kommen. Denn zu den üblichen Öffnungszeiten montags, dienstags und donnerstags erfolgen Ausleihe und Rückgabe in der Einrichtung in der Turnerstraße, in deren Regalen circa 16 000 Bände zu finden sind, derzeit einfach kontaktlos durch das Fenster.

Von lvz