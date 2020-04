Delitzsch

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Jugendparlament will mehr Wahlbeteiligung

Das Jugendparlament von Delitzsch soll mehr Wahlbeteiligung und letztlich Legitimation erfahren. Daher soll es eine Satzungsänderung geben, die der Stadtrat abstimmen muss. Die Wahlen zum Jugendparlament sollen künftig auch in den Ober- und Förderschulen sowie am Gymnasium und dem Berufsschulzentrum in Delitzsch stattfinden können. Den Jugendlichen wäre es so deutlich bequemer möglich, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Ausschüsse entfallen weiterhin

Auf unbestimmte Zeit werden in Delitzsch keine Ausschüsse des Stadtrats wie der Technische Ausschuss oder der Kulturausschuss stattfinden. Darauf haben sich Verwaltung und die Fraktionschefs geeinigt. Vorlagen, die sonst in den diversen Ausschüssen behandelt werden sollten, werden nun weiterhin im Stadtrat besprochen. Die Maßnahme soll dazu beitragen, in Zeiten von Corona Treffen und damit Infektionsketten zu verhindern.

Maskennäher brauchen Hilfe

Das Familienzentrum in der Delitzscher Mauergasse 19 a gibt täglich von 11 bis 13 Uhr Behelfsmasken aus. Momentan gehen diese an Menschen über 60. Das Team würde gerne an jüngere Menschen Masken ausgeben können. Es braucht Materialspenden. Gebraucht werden vor allem Gummi, oft Schlüpfergummi genannt und weißes Nähmaschinengarn, denn nur mit Gummi und Garn kann die Produktion weiterlaufen. Telefon: 034202 329330

Prüfungen an Theaterakademie

Eine Vorstellungen und keine Kurse. Auch Theaterakademie Sachsen und Baff-Theater sind von der Corona-Krise betroffen. Jedoch ist das Team froh, dass nun wenigstens die Absolventen-Klassen der Theaterakademie ihre Abschlüsse machen können. Bedauerlich bleibt, dass es keine öffentlichen Präsentationen ihrer schauspielerischen und musikalischen Prüfungen geben kann, die sonst traditionell kostenfrei für das Publikum geboten wurden.

Mundschutz in der Politik

Der Stadtrat am 30. April wird ungewohnt. Es wird wie berichtet keine Bürgerfragestunde geben und nur wer dringend dort erforderlich ist, darf in den Saal. So gibt es zum Beispiel auch für die Presse nur einen Sitzplatz auf dem Flur. Zudem werden die Stadträte eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Ob diese Art der Tagung einmalig ist, wird sich noch zeigen. Die Stadtverwaltung beabsichtig, den nächsten Stadtrat erst im Juni durchzuführen statt wie üblich monatlich zu tagen.

Sondergebiet Sachsenstraße soll angepasst werden

Delitzsch arbeitet an seinen Gewerbestandorten. Um Leerstände und Attraktivitätsverlust zu vermeiden und die Ansiedlung auch von Dienstleister und Logistiker zu ermöglichen, soll der Plan für das Sondergebiet „ Sachsenstraße“ angepasst werden. Konkret wird beabsichtigt, den Standort als Sondergebiet Handel mit einem Teilbereich als eingeschränktes Gewerbegebiet weiterzuentwickeln. Diese Anpassung erfolgt unter Beachtung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Delitzsch.

Knapp 5500 Menschen in WGD-Wohnungen

Knapp 5500 Bewohner zählt die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD) nach Unternehmensangaben. Fast 2500 Wohnungen hat die WGD in ihrem Bestand. Betreut werden derzeit rund 2700 gesellschaftseigene und fremde Wohnungen im gesamten Stadtgebiet von Delitzsch. Ab Montag hat die Geschäftsstelle in der Elisabethstraße wir zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet – unter Einhaltung der Hygienevorschriften.

Gemeinderat gibt 100 000 Euro für Studie frei

Der Rackwitzer Gemeinderat hat 100 000 Euro zur Finanzierung der Machbarkeitsstudie für die Erschließung eines möglichen Gewerbegebiets freigegeben. 75 Prozent der Kosten können laut Kommune aus dem Programm „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ finanziert werden. Den Eigenanteil entnimmt die Gemeinde teilweise aus nicht benötigten Mitteln, die zuvor anderen Vorhaben zugeordnet waren.

Rackwitz will auf einer 48 Hektar großen Fläche zwischen den Ortsteilen Zschortau und Lemsel ein neues Gewerbegebiet entwickeln. Dafür bestehe seit dem Jahr 1992 Baurecht, die beinah 30 Jahre alte Planung werde jedoch nicht mehr den „Ansprüchen an eine zeitgemäße und zukunftsorientierte Planung gerecht“, so die Begründung der Kommune. Es sei ein Filetstück, das die Wirtschaftsförderung möglichen Interessenten bereits anbiete, sagte Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos). Die Nachfrage nach zusammenhängenden Gewerbeflächen im Großraum Leipzig bestehe.

Der Rackwitzer Gemeinderat hat im März Beschlüsse gefasst, ohne dass eine Versammlung einberufen werden musste. Dazu hatte die Kommune Umlaufbeschlüsse an die Gemeinderäte verschickt.

Rackwitz ergänzt Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Die Corona-Krise stellt kleine und große Unternehmen im Landkreis Nordsachsen vor enorme Herausforderungen. Die Bundesregierung hat ein Hilfspaket von mindestens 50 Milliarden Euro für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen bis zehn Beschäftigte auf den Weg gebracht. Zehn Milliarden Euro davon sollen als direkte Zuschüsse an notleidende Ein-Personen-Betriebe und Kleinstunternehmen vergeben werden, der Rest von 40 Milliarden Euro als Darlehen. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises bietet dazu eine telefonische Hilfe unter 03421 758 1051 an.

Die Gemeinde Rackwitz hat diese Maßnahmen ergänzt: Legt ein Unternehmen plausibel dar, dass ein Zusammenhang zwischen mangelnder Liquidität und den aktuellen Maßnahmen wie beispielsweise einstweilige Schließung des Geschäftsbetriebes oder Auftragseinbruch besteht, könne laut Verwaltung ohne größere Nachweise eine zinslose Stundung der Gewerbesteuer bis zum gewünschten Termin, zunächst längstens bis 31. Dezember gewährt werden. Bei Forderungen von über 25 000 Euro wird die Stundung zunächst für zwei Monate gewährt. Die Anträge können formlos mit kurzer und nachvollziehbarer Begründung entweder per Brief oder per E-Mail gestellt werden.

Postanschrift: Gemeindeverwaltung Rackwitz, Hauptstraße 11, 04519 Rackwitz. Sofern Gewerbesteuervorauszahlungen nicht geleistet werden können, bittet die Gemeindeverwaltung darum mit Katrin Hennig (034294 71113, katrin.hennig@gemeinde-rackwitz.de) oder Ellen Walta (034294 71112, ellen.walta@gemeinde-rackwitz.de) in Kontakt zu treten, um die weitere Verfahrensweise abzustimmen.

