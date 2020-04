Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Gepardengehege nimmt Gestalt an

Im Tiergarten geht der Umbau des ehemaligen Bärengeheges zum Gepardengehege gut voran. Auf der linken Seite (1) könnte bei Bedarf ein Tier separat gehalten werden. Beide Flächen (1 und 2) sind zusammen zirka 800 Quadratmeter groß und ergeben das vorläufige Gepardengehege. Hier sollen sich die Tiere frei bewegen. Vom Förderverein wurde eine kleine Berglandschaft mit Tunnel und Höhle gebaut, wo die Tiere sich verkriechen können oder vom Felsen aus die Aussicht genießen. Im vorderen Bereich (3) ziehen Riesenschildkröten ein. Sie sollen sich später gemeinsam mit den Geparden frei auf dem Gelände bewegen können. Zur Eingewöhnung bleiben die Tiere aber noch durch einen Zaun getrennt. Das Raubtierhaus (4) wird komplett umgebaut. Hier werden zwei Boxen mit je 12 Quadratmeter eingerichtet. Das alte Bärenhaus (5) wird vorläufig als Raubtierhaus umfunktioniert. Die Fassadengestaltung ist fertig. Wenn alles fertig ist werden Geparden und Riesenschildkröten auf 1400 Quadratmetern Fläche zusammenleben.

Anzeige

Der Umbau de ehemaligen Bärengeheges zum Gepardengehege geht gut voran. Quelle: Wolfgang Sens

Weitere LVZ+ Artikel

Personalsorgen im Handel

Zu den vielen Sorgen der Delitzscher Händlerschaft in Zeiten von Corona zählt auch die Sorge, das nötige Personal zu binden. Vor allem der Lebensmitteleinzelhandel in der Stadt Delitzsch ist immer wieder auf der Suche nach geeigneten Mitarbeitern. Gerade die Supermärkte und Discounter sind bekanntlich in Zeiten der Krise besonders frequentiert gewesen und bleiben es. Teilweise wird in Delitzscher Märkten von stressbedingten Ausfällen der Mitarbeiter berichtet, weil nicht alle Kunden ruhig und besonnen reagieren, wenn es etwas mal nicht gibt.

Löbnitz sagt Parkfest ab

Die Gemeinde Löbnitz sagt vorsorglich das traditionelle Parkfest aufgrund der Corona-Pandemie ab. Es sollte vom 19. bis 21. Juni gefeiert werden. Auch das üblicherweise parallel laufende Reit- und Springturnier wurde abgestimmt mit der Gemeinde abgesagt, informiert Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU). Die Zahl der Besucher auf dem Gelände würde zwar die 1000 auf einmal in normalen Jahren nicht überschreiten. Aber es sei auch zu befürchten, dass der Zustrom in einer Zeit ohne sonstige Feste nicht zu bewältigen wäre.

Tafelausgabe in Eilenburg und Delitzsch

Der Tafelverein Delitzsch öffnet am Mittwoch wieder seine Ausgabestelle in der Dr.-Belian-Straße 6 in Eilenburg. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften können sich dort Bedürftige in der Zeit zwischen 13 und 15 Uhr Lebensmittelkisten abholen. Auch die Ausgabestelle in Delitzsch hat geöffnet – von Dienstag bis Freitag jeweils von 13 bis 15 Uhr in der Leipziger Straße 17b. In Eilenburg werden nach Tafelangaben im Schnitt 450 Personen, in Delitzsch 800 Personen pro Woche mit Lebensmitteln versorgt.

Von lvz