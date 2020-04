Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Löbnitzer Rat tagt im Eichenast-Saal

Der Löbnitzer Gemeinderat tagt am Montag unter Corona-Ausnahmebedingungen. Die Sitzung findet ab 18 Uhr in der Gaststätte „Zum Eichenast“ statt. Denn im Raum im Begegnungszentrum überm Feuerwehr-Gerätehaus könnten die nötigen Abstände nicht gewahrt werden. Besucher können dabei sein. Es gibt auch eine Bürgerfragestunde auf der Tagesordnung. Aber es wird gebeten, dafür den Mundschutz anzulegen. Im Programm stehen die Wahl des ersten Stellvertreters des Bürgermeisters und der Bebauungsplan für die Löbnitzer Straße im Ortsteil Reibitz. Außerdem sollen gleich zwei Parkareale für ihre Funktion gewidmet werden: die im Wochenend- und Ferienhausgebiet Mühlfeldsee in Löbnitz und der am Weg zum Seelhausener See in Sausedlitz. Der Brandschutzbedarfsplan und der Kauf einer neuen Telefonanlage werden beraten und beschlossen. Außerdem gibt es aktuelle Informationen des Bürgermeisters.

Anzeige

Schulhofsanierung steht an

Die Sanierung des Schulhofs der Delitzscher Diesterweg-Grundschule wird vorbereitet. So steht nun die Auftragsvergabe für die Sanierung der Freianlagen an. Zunächst geht es um einen Auftrag von mehr als 400 000 Euro. Geplant ist insgesamt ein grundhafter Ausbau und die komplette Neugestaltung des Freigeländes an der Schule, die Erneuerung der Abwassertechnik, die Entsiegelung des Pausenhofes und die Sicherung der Feuerwehrzufahrten und Rettungswege.

Weitere LVZ+ Artikel

Pegelturm am Goitzsche-See ist gesperrt

Der Pegelturm und die dazugehörige Seebrücke am Goitzsche-See sind geschlossen. Damit will die Gemeinde Muldestausee verhindern, dass gegen das Kontaktverbot verstoßen wird. Für viele aus Delitzscher und Umgebung gehört er normalerweise zu den Ausflugszielen. Aber Reisen nach Sachsen-Anhalt aus touristischem Anlass sind weiter untersagt, dies gilt auch für Reisen, die zu Freizeitzwecken unternommen werden.

Zeit genutzt für Bauarbeiten

Die unterrichtsfreie Zeit der vergangenen Corona-Wochen hat man in verschiedenen Delitzscher Einrichtungen gut genutzt. In der Artur-Becker-Oberschule im Delitzscher Osten wurden die Bodenbeläge ausgebessert und kleinere Malerarbeiten durchgeführt. Grundsätzlich ist die Schule sanierungsbedürftig und bereits Bestandteil eines Stadtumbaugebiets. Wann der angestrebte Neubau erfolgen kann, steht allerdings noch nicht fest. Am neuen Hort West, der bereits im vergangenen Jahr eröffnet wurde, wurden nun die Außenanlagen mit verschiedenen Bodendeckern fertiggestellt und die Abnahme der Baumaßnahme erfolgte am Dienstag.

Von lvz