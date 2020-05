Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Keine Hollandreise für bedürftige Kinder

Eine seit 1992 bestehende Tradition muss dieses Jahr leider unterbrochen werden. Die sommerlichen Ferienreisen für Kinder aus Delitzsch nach Holland können in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden, informiert die Stadtverwaltung. Die „Stichting Europa Kinderhulp“ aus Amsterdam und die Stadt Delitzsch ermöglichen seit fast 30 Jahren Jahren bis zu 35 Kindern aus sozial schwachen Familien eine Ferienreise in verschiedene Regionen der Niederlande.

Elberitzstraße soll nicht Stückwerk werden

Unter Elberitzstraße und -platz gibt es eines der wohl ältesten Kanalnetze der Stadt Delitzsch. Die Straße muss grundhaft saniert werden, das ist ergänzt um die Neugestaltung auch Bestandteil des angedachten erweiterten Stadtumbaugebietes Delitzsch-Ost. Allerdings ist die Sanierung bislang „nur“ Thema der mittelfristigen Finanzplanung im städtischen Haushalt und damit wohl vor 2024/2025 nicht absehbar. Klar scheint jedoch, dass die Stadt dann auch bei dieser Baumaßnahme auf eine kombinierte Aktion mehrerer Aufgaben statt auf Stückwerk setzen wird. Die Stadtverwaltung ist bestrebt, bei Bauten an Straßen gleich mehrere Themen von Abwassernetz bis Kommunikationskanäle in einem Zug bauen zu lassen, sodass die Straßen nicht mehrfach zur Baustelle werden müssen.

DRK Delitzsch sammelt für Kommandowagen

Die Spendenaktion für den Kommandowagen samt Sondersignalanlage, der für den organisatorischen Leiter Rettungsdienst beim DRK-Verband Delitzsch beschafft werden soll, läuft weiter. Dieser Tage gab es aber eine erste Vorbesprechung mit einem regionalen Partner, der auf Einbauten im BOS-Bereich (Behörden und Organisationen im Sicherheitsbereich) spezialisiert ist. Aber noch ist die benötigte Summe längst nicht komplett.

Potenzielle Unterstützer finden das Projekt auf über die Plattform der Stadtwerke unter www.sw-delitzsch.de

Keine Radboxen am Oberen Bahnhof

Zwölf Radboxen beziehungsweise Fahrradgaragen gibt es am Unteren Bahnhof in Delitzsch. An dieser Zahl wird sich voraussichtlich nichts mehr ändern, da es dort keine kommunalen Flächen mehr gibt. Auch am Oberen Bahnhof, wenige hundert Meter weiter, sind aus solchen Gründen keine Radgaragen geplant. Die Boxen am Unteren Bahnhof sind 2012 auf Initiative der Stadt errichtet worden und sind fast immer ausgebucht.

Delitzscher Bibo stellt verbesserten Katalog online

Die Delitzscher Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) hat ihren Online-Katalog überarbeitet und unter dem Titel Opac „open“ freigeschaltet. Er ist nun nutzerfreundlicher angelegt und bietet mehr Informationen über die verschiedenen Medien. Jetzt gehört auch die Abbildung der Cover dazu. Die Daten mit den kurzen Inhaltsbeschreibungen sind erweitert. Außerdem wird das Bibo-Konto für die Nutzenden der BAL komfortabler. Sie können nun die Leihfristen selbst verwalten und haben eine bessere Übersicht über alle ausgeliehenen Medien.

Das neue Opac „open“ ist über www.delitzsch.de/Bibliothek zu erreichen.

