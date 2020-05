Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Delitzsch sagt Stadtfest offiziell ab

Die Stadt Delitzsch hat das Stadtfest rund um den Peter & Paul-Markt nun für dieses Jahr abgesagt. Die Entscheidung hatte sich bereits vor einigen Wochen abgezeichnet, als mit der Corona-Schutz-Verordnung die Durchführung von Großveranstaltungen bis Ende August 2020 untersagt wurden. „Damit muss das Delitzscher Stadtfest mit dem historischen Peter & Paul-Markt für dieses Jahr abgesagt werden“, teilt die Stadt nun mit. Die Verwaltung habe gemeinsam mit der Peter & Paul Veranstaltungs GmbH, die für die Durchführung des Festes beauftragt ist, entschieden. Nun hoffen alle Beteiligten, dass 2021 ein Stadtfest steigen kann. Auch andere Kommunen im Umfeld nahmen bereits von ihren kleineren Gemeindefesten Abstand.

Anzeige

Theater-Schlösschen zwischen Gleisen

Wie ein Schlösschen, das sich zwischen Gleisen und Straße verirrt hat, sieht das Gebäude der Theater-Akademie Sachsen aus. Schließlich war es einst Empfangsgebäude des Delitzscher Bahnhofs, der seit den 1950er-Jahren als der „Obere“ bezeichnet wird.

Weitere LVZ+ Artikel

Theaterakademie Oberer Bahnhof Eilenburger Chaussee. Quelle: Wolfgang Sens

Die Theater-Akademie Sachsen hatte ihm nach langem Leerstand wieder zum Leben verholfen. Derzeit ist jedoch der Unterricht coronabedingt ausgesetzt. Am unteren Rand zieht die Bahnstrecke Halle – Cottbus vorbei, die Senkrechte bildet die Bitterfeld-Leipzig-Trasse, ein Gleisbogen verbindet beide und seit den 90er-Jahren schwingt sich auch die Bismarckstraße rechts über die Gleise.

Seniorentreff und Tagespflege unter einem Dach

An der Ecke von Eisenbahn- und Dübener Straße in Delitzsch erfolgt gerade der Umbau des dort lange leerstehenden Gebäudes zu „Wohngemeinschaft und Seniorentreff/Tagespflege“. Die Stadträte stimmten mehrheitlich für die Ablöse von drei erforderlichen Stellplätzen. Entsprechend der vorgesehenen Nutzung sind 17 Stellplätze erforderlich, 11 werden als Bestand angerechnet, drei können noch auf dem Grundstück errichtet werden – die letzten drei allerdings nicht. Insgesamt kostet diese Ablösung der drei Plätze den Bauherrn, der auch die Alte Post in der Eilenburger Straße saniert hat, 9600 Euro.

Neue Wahlsatzung fürs Jugendparlament abgelehnt

Eine Satzungsänderung für das Jugendparlament Delitzsch hat der Stadtrat mehrheitlich abgelehnt. Das Jugendparlament wollte seine Wahlen künftig auch in den Ober- und Förderschulen sowie dem Gymnasium und dem Berufsschulzentrum stattfinden lassen. Darin sahen mehrere Stadträte eine Ungleichbehandlung von Lehrlingen und Studenten und somit auch eine Diskriminierung aus Altersgründen. Auch für die zweite Wahl des Jugendparlaments wird also das Delitzscher Rathaus damit das Wahllokal sein. Das Jugendparlament fürchtet dadurch eine geringe Wahlbeteiligung.

Wenige Stundungsanträge gestellt

Bislang würden erst einige wenige Steuerstundungsanträge von Delitzscher Unternehmen vorliegen, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Momentan sei nicht absehbar, dass es eine Haushaltssperre für die Stadt geben müsse. Auch die Ausgaben der Stadt in Reaktion auf Corona hielten sich in Grenzen. So seien „ein paar Tausend Euro“ für Schutzmasken und ähnliches ausgegeben worden, aber keine großen Beträge nötig gewesen.

Lob für das Krankenhaus-Team Delitzsch

Liebenswerte Loberstadt: Der Delitzscher Karl-Heinz Knoll liegt derzeit im Krankenhaus in Delitzsch und ärgert sich sehr, dass es auch heutzutage noch Menschen gibt, die über Pflegepersonal und Co. schimpfen. Er wolle dagegen dem gesamten Personal vom Chefarzt bis zur Reinigungskraft seinen Dank aussprechen, dass sie gerade auch in diesen Zeiten stets ein offenes Ohr, ein gutes Wort und mehr für die Patienten haben. Seine OP an der Hüfte war für den 72-Jährigen vor Wochen geplant, musste aber wegen Corona verschoben werden. Nun hat die Operation stattgefunden und seit gut einer Woche liegt der Senior, der früher in der Zuckerfabrik arbeitete, im Krankenhaus. Das sei überhaupt das erste Mal in seinem Leben, dass er im Krankenhaus liegt, geboren wurde der heute 72-Jährige wie damals noch üblich daheim. „Alle hier leisten so hervorragende Arbeit, dass man das mal öffentlich loben muss“, so der Senior.

Von lvz